功率半導體走向G2兩極化 中系業者藉規模優勢重塑產業格局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DIGITIMES分析師姚嘉洋。圖／DIGITIMES提供
DIGITIMES分析師姚嘉洋。圖／DIGITIMES提供

自中美貿易戰啟動後，加上全球政經不穩定局勢壟罩下，AI伺服器長期而言，仍有不錯的發展空間，而電動車則是在永續節能議題的帶動下，持續推升其滲透率，這兩大應用背後所需要的功率半導體，其需求更是後勢看漲。

⭐2025總回顧

DIGITIMES今日發布調查報告指出，全球功率半導體市場的走向，將朝向G2對壘的情勢發展，歐、美、日、台系功率半導體供應鏈業者已逐漸形成聯合陣營，藉此抗衡中國業者的崛起，儘管仍有部分歐美業者嘗試與中國業者合作，但長期來看，由於中國半導體自給政策仍是中國的最高共識，非中系業者要如何靈活面對高度競爭的中國市場，將是2026年的首要關鍵。

DIGITIMES分析師姚嘉洋觀察，隨著美國在先進製程各個供應鏈環節上不斷對中國施壓的情況下，中國近年將資源投放在中國當地功率半導體供應鏈的發展，已經逐漸展現成效。DIGITIMES統計，截至2025年6月為止，中國所有功率基板(4至8吋)產能確定突破242萬片以上。回溯2021年全球碳化矽(SiC)功率基板市場各國業者佔有率方面，中系業者的比重僅有6%；但進入到2025年，中系業者SiC功率基板市佔已近40%，這對於本已布局基板供應的歐美業者來說，間接造成營運壓力，在這當中，尤以一度申請破產保護的Wolfspeed受到的影響，更為明顯。

氮化鎵(GaN)功率元件方面，其發展樣態也與SiC相同，中系業者不斷施以價格戰，對非中系GaN功率元件供應鏈帶來不小的競爭壓力。GaN功率元件市佔上，中系業者英諾賽科仍居全球龍頭地位，2025年的市佔率為32%；美商Power Integrations居次，市佔17%；德商英飛凌(Infineon)暫居第三，市佔16%。姚嘉洋指出，英諾賽科在GaN功率8吋晶圓提供的報價，已等同於6吋的價格，約為1,200美元。但一般來說，8吋GaN功率晶圓的價格帶區間在2,000美元左右，加上英飛凌也啟動12吋GaN功率晶圓廠的量產，在各方業者不斷擴大晶圓尺寸量產的情況下，也迫使台積電必須決定退出GaN功率元件代工業務。

姚嘉洋認為，儘管現階段中美科技戰雖趨於和緩，但中國科技業者在中國政策長期支援下將逐漸崛起，目前已有功率半導體上下游供應鏈緊密串聯的情況，顯見中國功率半導體業者已有一定的技術與量產實力，也因此，若再搭配電動車或是AI伺服器等下游應用，電動車或是AI伺服器的上下游供應鏈將會形成G2陣營的對抗樣貌；另一方面，歐、美、日與台系業者彼此間，會尋求不同形式的合作模式，藉此抗衡中國功率半導體高速發展所帶來的強力競爭。

近五年中系及非中系SiC業者營收比較。圖／DIGITIMES提供
近五年中系及非中系SiC業者營收比較。圖／DIGITIMES提供

中國 半導體 晶圓廠

