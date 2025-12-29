南亞科：宜蘭地震機台復原中 營運財務無重大影響

快訊

中央社／ 新竹29日電

宜蘭27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，記憶體廠南亞科今天說明影響情況，表示除極少數機台正復原中，其餘生產設備皆已恢復正常運作，這次地震對營運及財務狀況無重大影響。

宜蘭27日地震，宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台南市地區最大震度皆達4級。據新竹科學園區管理局調查，宜蘭、龍潭和新竹園區有廠商人員疏散。

晶圓代工廠台積電指出，少數竹科廠區達疏散標準，依緊急應變程序進行人員室外疏散，並快速回至廠區，各廠區工作安全系統運作正常。

南亞科今天說明宜蘭地震影響情況，指出已完成全面安全檢查，全體員工及廠內合作廠商均平安。營運維持正常，除極少數機台正復原中，其餘生產設備皆已恢復正常運作，這次地震對營運及財務狀況無重大影響。

