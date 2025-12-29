傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲
市場傳出台積電明年1月起調漲3奈米以下先進製程報價，半導體產業專家分析，主要是反映成本升高，並顯示半導體先進製程是賣方市場，這波漲價包括晶圓代工、先進封裝與記憶體均喊漲，意味著晶片通膨時代逐步來臨，恐怕會壓抑消費電子動能，AI需求獨強。
先前市場傳出台積電通知客戶，針對5奈米製程以下先進製程將連續漲價4年，今天再度傳聞明年1月起將調漲3奈米以下先進製程報價，對此台積電不評論漲價訊息。
台積電今天在市場買盤湧入推升下，盤中股價達1525元，平歷史最高價，上漲15元，市值攀高至新台幣39.54兆元，貢獻大盤約120點。
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，半導體先進製程技術不僅研發投入高，資本支出增多，海外建廠、生產成本也高於台灣廠，台積電調漲先進製程報價應是反映成本升高。
劉佩真說，人工智慧（AI）晶片需求強勁，台積電處於AI核心地位，尤其半導體先進製程是賣方市場，台積電議價能力高。
除台積電先進製程，劉佩真表示，先進封裝及記憶體報價也都調漲，意味晶片通膨時代逐步來臨。預期個人電腦、智慧手機等消費電子需求恐會受到影響，對AI影響應有限，需求將依然強勁。
