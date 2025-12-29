欣興廢水廠升級核心設備 強化綠色製造

載板龍頭欣興（3037）更新ESG電子報，其中提到深圳欣興廢水廠升級核心設備，強化綠色製造。

在一般廢水處理廠的曝氣工藝中，傳統羅茨鼓風機運行時噪音問題顯著，單台設備一米處噪音值可達100dB左右，兩台並聯運行時更是升至110dB左右，嚴重超出相關標準限值。這不僅會對現場作業人員的身體健康造成持續性危害，還易引發周邊居民的投訴，影響企業正常運營。

依據說明，為破解這一難題，聯能科技（深圳）有限公司引入空氣懸浮離心鼓風機，實施後鼓風機機房噪音從110.8dB降至79.8dB，降幅達28%；同時實現日均節電472度，每年減少約163噸CO₂排放，累計節省電費13.2萬元人民幣，實現環保與節能雙贏。

空氣懸浮鼓風機依託空氣懸浮軸承技術，驅動葉輪高速旋轉並將動能轉化為壓力輸送氣體，相比傳統羅茨鼓風機節能率超40%，綜合效率可達95%以上，且通過變頻調速功能，能在寬流量範圍內穩定保持高效運行狀態。

憑藉顯著的節能降噪優勢，昆山鼎鑫電子有限公司在新廠建設階段便直接選用空氣懸浮離心鼓風機，相較于傳統羅茨鼓風機方案，每年可節省電費12.42萬元人民幣，為企業降本增效與綠色發展奠定堅實基礎。