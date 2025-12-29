快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

欣興廢水廠升級核心設備 強化綠色製造

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

載板龍頭欣興（3037）更新ESG電子報，其中提到深圳欣興廢水廠升級核心設備，強化綠色製造。

⭐2025總回顧

在一般廢水處理廠的曝氣工藝中，傳統羅茨鼓風機運行時噪音問題顯著，單台設備一米處噪音值可達100dB左右，兩台並聯運行時更是升至110dB左右，嚴重超出相關標準限值。這不僅會對現場作業人員的身體健康造成持續性危害，還易引發周邊居民的投訴，影響企業正常運營。

依據說明，為破解這一難題，聯能科技（深圳）有限公司引入空氣懸浮離心鼓風機，實施後鼓風機機房噪音從110.8dB降至79.8dB，降幅達28%；同時實現日均節電472度，每年減少約163噸CO₂排放，累計節省電費13.2萬元人民幣，實現環保與節能雙贏。

空氣懸浮鼓風機依託空氣懸浮軸承技術，驅動葉輪高速旋轉並將動能轉化為壓力輸送氣體，相比傳統羅茨鼓風機節能率超40%，綜合效率可達95%以上，且通過變頻調速功能，能在寬流量範圍內穩定保持高效運行狀態。

憑藉顯著的節能降噪優勢，昆山鼎鑫電子有限公司在新廠建設階段便直接選用空氣懸浮離心鼓風機，相較于傳統羅茨鼓風機方案，每年可節省電費12.42萬元人民幣，為企業降本增效與綠色發展奠定堅實基礎。

延伸閱讀

欣興期 底部墊高

基隆轉運站空間升級 全新廣場亮相 呼應國門廣場 步行空間更完善

勤誠、欣興 權證押逾三個月

「炸街車」噪音惹民怨！台中祭出科技重拳 9大監控熱點曝光

相關新聞

傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲

市場傳出台積電明年1月起調漲3奈米以下先進製程報價，半導體產業專家分析，主要是反映成本升高，並顯示半導體先進製程是賣方市...

光聖員工家庭日 總經理張英華：2025營收創新高 展望2026持續成長

光聖（6442）27日上午9時於台北市立木柵動物園舉辦一年一度的員工家庭日活動，由光聖總經理張英華主持，並率領公司高層主...

台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲

台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程...

輝達結盟AI新創Groq掀記憶體革命 力積電、華邦等可望受惠

輝達結盟AI新創Groq，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低攻耗、高效能語言處理器（LPU），無須現在當紅...

高效率、低能耗 Groq的LPU提問AI代理人…將秒回

輝達平安夜結盟主打用SRAM打造語言處理器（LPU）的AI新創Groq，金額傳高達200億美元，讓SRAM成為繼高頻寬記...

台積電明年資本支出衝高 法人預期朝420至450億美元的區間邁進

台積電先進製程產能供不應求，法人看好，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。