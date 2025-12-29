光聖員工家庭日 總經理張英華：2025營收創新高 展望2026持續成長

光聖（6442）27日上午9時於台北市立木柵動物園舉辦一年一度的員工家庭日活動，由光聖總經理張英華主持，並率領公司高層主管一起參與各項精心設計的益智及趣味活動。張英華致詞時表示，今年初在美國對等關稅、國際局勢等外部市場劇烈變化下，光聖全體員工齊心協力努力渡過艱難的難關，並藉由精湛高端的技術與品質效率服務客戶，獲得大客戶的信賴，也在各項產品線領域轉型調整。為確保企業保有優勢的競爭力，產品轉型及企業內部升級已是首要任務，未來集團仍將加速產品、技術、人力、節能減碳及AI化轉型，持續深化產業佈局，透過企業整併或策略合作，迎接更高的挑戰。

張英華表示，自全球疫情爆發以來至今，國際局勢也發生了前所未有的變化，全球政經情勢ㄧ直處於動盪不安之中，尤其是近年來中國內需市場持續不振，再加上 4 月川普宣布實施對等關稅，對全球經濟衝擊可說是掀起了前所未有的波浪，除了少數的產業能倖免之外，多數產業都受到很大的影響。

張英華指出，光聖歷經近50年的經營發展，在4位創辦人及董事會嚴謹督促領導下，公司早已奠定了厚實穩定的管理基礎，營運歷程中也不斷尋求轉型突破，並研發擴展許多新興產業及海外生產據點，近兩年也積極導入 AI 人工智慧、推動企業數位轉型，奠定光聖邁向智慧化經營的進階基礎。同時，當全球ESG導入企業經營及社會責任之際，光聖也積極推動企業內部的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。

光聖依主管機關要求公告11月自結營收8.1億元，年增46%，稅後盈餘2.27億元，年增177%，每股稅後盈餘2.96元，單月EPS超過第2季的2.6元，累計前三季EPS為13.87元，已接近去年全年度的獲利水準，而法人推估全年度將有機會創公司的歷史新高。

另市場法人分析指出，光聖受惠美系數據中心大廠標案訂單持續挹注營收，加上近期公布與英特磊科技（IET-KY)交換發行新股，考量CPO為未來資料傳輸趨勢，且光聖為少數具備高芯數研發能力的光被動元件製造商，相當看好明年成長的力道。

張英華總經理也提及，今年員工家庭日在寒流中舉辦，象徵著光聖堅韌不屈的精神，全體出席員工及眷屬在精彩的光動樂園氛圍下完成益智有趣的闖關遊戲，渡過一個愉快又凝聚共識力的週末假期。此外，本次的員工家庭日也邀請了育幼院小朋友們共襄盛舉，並發起捐發票做公益活動，充分展現了公司愛心不落人後的善行，公司深信企業在逆境中累積的實力是未來蓄勢待發的能量，終會在渡過經濟寒冬後將帶來新的成長契機。