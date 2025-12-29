周末強震 科技廠無恙

經濟日報／ 記者尹慧中陳昱翔林政鋒／台北、高雄報導

台灣東北部27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感，三大科學園區，以及台積電（2330）、聯電（2303）、群創（3481）等科技大廠昨（28）日均表示營運無大礙。

這次地震發生在27日深夜11時5分，震央在宜蘭外海，是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。其中，竹科最大震度達四級，有網友分享，地震發生後，竹科附近道路在Google maps呈現代表塞車的「紅線」，推測是不少工程師深夜趕回廠區，協助機台震後的復歸作業，不少網友大讚：「台灣的護國神山是工程師們守護出來的。」

台積電表示，27日23時許台灣發生地震，台積電少數位於竹科的廠區達疏散標準，公司以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散，各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸。

聯電指出，聯電新竹廠測得震度為四級，聯電所有員工安全，無人受傷。聯電將根據最新情況及時發布更新資訊。群創也在第一時間啟動廠區內安全機制，機台雖因安全機制而停擺，但公司隨即展開標準應變程序。群創指出，事發當下以確認廠區人員安全為最高優先原則，歷經初步清點與回報後，目前所有同仁皆平安。

