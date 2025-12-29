台積電明年資本支出衝高 法人預期朝420至450億美元的區間邁進

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
法人看好，台積電2026年資本支出蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進。（歐新社）
法人看好，台積電2026年資本支出蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進。（歐新社）

台積電（2330）先進製程產能供不應求，法人看好，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進。

⭐2025總回顧

對於法人預估資本支出相關訊息，台積電表示，不評論市場傳聞。有關公司資本支出等財務相關資訊，請依法說會公告為主。台積電預計2026年元月15日召開實體法說會。

台積電先前已釋出2025年資本支出介於400億美元至420億美元新高區間，強調資本支出將保持彈性，目標仍是確保營收成長速度超越資本支出成長，展現健康的財務紀律。

台積電今年前三季實際資本支出已出爐，先前並進一步收斂今年資本支出預測區間。財報數據顯示，台積電今年第3季資本支出97億美元，加計首季資本支出100.6億美元、第2季資本支出96.3億美元，今年前三季資本支出已達293.9億美元。

法人分析，按照台積電先前資本支出區間計算，今年第4季資本支出高標約126.1億美元，低標約106.1億美元，全年預估若達標，仍將創新高

事實上，今年全球半導體製造資本支出能實現年成長，主要是台積電、美光兩大巨擘支撐。

研究機構Semiconductor Intelligence推測，今年全球半導體製造業資本支出估達1,600億美元，年成長3%，主要是台積電、美光大手筆投資，支撐整個產業繳出年成長成績單，若扣除此台積電與美光，今年全球半導體資本支出恐轉為年衰退10%。

延伸閱讀

台積電 資本支出

延伸閱讀

1227地震台積竹科廠區達疏散標準 公司最新說法來了

深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大

美延後對陸進口半導體產品加徵關稅 法人持續看好台積電後市

宜蘭外海規模7強震 台積電：竹科少數廠區人員疏散

相關新聞

台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲

台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程...

輝達結盟AI新創Groq掀記憶體革命 力積電、華邦等可望受惠

輝達結盟AI新創Groq，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低攻耗、高效能語言處理器（LPU），無須現在當紅...

高效率、低能耗 Groq的LPU提問AI代理人…將秒回

輝達平安夜結盟主打用SRAM打造語言處理器（LPU）的AI新創Groq，金額傳高達200億美元，讓SRAM成為繼高頻寬記...

台積電明年資本支出衝高 法人預期朝420至450億美元的區間邁進

台積電先進製程產能供不應求，法人看好，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至...

周末強震 科技廠無恙

台灣東北部27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感，三大科學園區，以及台積電、聯電、群創等科技大廠昨（28）日均表示營...

群創報捷 奪SpaceX封裝訂單

群創董事長洪進揚預告明年面板本業價量齊揚，營運「開門紅」之際，轉型跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）也報捷，傳拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。