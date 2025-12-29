台積電明年資本支出衝高 法人預期朝420至450億美元的區間邁進
台積電（2330）先進製程產能供不應求，法人看好，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進。
對於法人預估資本支出相關訊息，台積電表示，不評論市場傳聞。有關公司資本支出等財務相關資訊，請依法說會公告為主。台積電預計2026年元月15日召開實體法說會。
台積電先前已釋出2025年資本支出介於400億美元至420億美元新高區間，強調資本支出將保持彈性，目標仍是確保營收成長速度超越資本支出成長，展現健康的財務紀律。
台積電今年前三季實際資本支出已出爐，先前並進一步收斂今年資本支出預測區間。財報數據顯示，台積電今年第3季資本支出97億美元，加計首季資本支出100.6億美元、第2季資本支出96.3億美元，今年前三季資本支出已達293.9億美元。
法人分析，按照台積電先前資本支出區間計算，今年第4季資本支出高標約126.1億美元，低標約106.1億美元，全年預估若達標，仍將創新高
事實上，今年全球半導體製造資本支出能實現年成長，主要是台積電、美光兩大巨擘支撐。
研究機構Semiconductor Intelligence推測，今年全球半導體製造業資本支出估達1,600億美元，年成長3%，主要是台積電、美光大手筆投資，支撐整個產業繳出年成長成績單，若扣除此台積電與美光，今年全球半導體資本支出恐轉為年衰退10%。
