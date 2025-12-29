輝達結盟AI新創Groq掀記憶體革命 力積電、華邦等可望受惠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達結盟AI新創Groq，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低攻耗、高效能語言處理器（LPU），無須現在當紅的AI主流高頻寬記憶體（HBM），讓SRAM瞬間爆紅，成為市場新寵兒。

輝達力挺SRAM，引爆新一波AI記憶體大革命。全球SRAM供應主要掌握在力積電（6770）、華邦（2344）、愛普（6531）、鈺創（5351）等台廠手中，將跟著大發利市，力積電更是手握關鍵SRAM製造產能，通吃所有主要SRAM設計商訂單，成為大贏家。

愛普方面，該公司擁有完整的SARM相關AI解決方案，並轉投資SRAM設計商來揚科技，透過通路商蜜望實銷售，受惠最大。愛普以高效能記憶體IP與先進封裝見長，近年積極投入高頻寬、低功耗SRAM架構，並透過晶粒堆疊與異質整合技術，搶攻AI與高效能運算（HPC）市場。

愛普並推出ApSRAM產品，提供高頻寬且降低數倍的功耗，滿足客戶對高效能及待機時間的要求，已引起客戶高度關注。

華邦是國內少數具備記憶體設計與製造整合能力的業者，長期深耕客製化與嵌入式SRAM，產品已廣泛應用於車用、工控、通訊與AI邊緣裝置，並持續強化高可靠度與長供應周期優勢。鈺創專注記憶體設計與IP授權，在嵌入式SRAM與特殊應用記憶體領域累積深厚基礎，近年積極調整產品組合，切入AI加速器與客製化晶片需求。

力積電憑藉成熟製程與穩定產能，成為多家SRAM與特殊記憶體設計公司重要的代工夥伴，特別是在高良率與成本控制上具備競爭力。

輝達是在平安夜與Groq結盟，挖角其高層與研發團隊，並完成非獨家技術授權，外媒披露輝達為此斥資200億美元（逾新台幣6,200億元），是輝達歷來最大手筆投資，震撼業界。

不少人討論為何Groq值得輝達砸大錢投資，而且是「非獨家授權」，原來是Groq以SRAM打造的獨到LPU技術，讓黃仁勳覺得「值得」，能更快朝擴大低成本AI運算的可及性的目標邁進。

Groq主打未使用外部HBM，得以免受記憶體晶片供應短缺影響，並採用SRAM內建記憶體方式，幫助加速聊天機器人和其他AI模型之間的互動。

目前Groq已有逾30萬家客戶，沙國AI業者Humain更已使用其晶片支援當地雲端服務。

業界分析，SRAM是相當成熟的記憶體，常用於高效能電腦的快取記憶體（Cache）、嵌入式系統等，主因其高速存取特性，大幅提升整體系統效能。也因技術非常成熟，三星、SK海力士、美光等國際大廠專注發展更高階產品，都幾乎沒有SRAM產能了，現階段愛普、華邦、鈺創等台廠是SRAM主要供應商。換句話說，輝達挺SRAM，引爆的新一波AI記憶體革命，最大的貨源就是台廠。

輝達未來將Groq的SRAM架構晶片納入AI Factory平台，等同為SRAM打開AI推理主流應用大門，將為SRAM開啟爆炸性商機，順勢將華邦、愛普、鈺創與力積電等台廠推升至下一波記憶體的浪潮上。

