台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊。 路透
台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊。 路透

台積電（2330）受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價，2026年新報價將從元旦起生效，法人看好將挹注台積電明年首季傳統淡季業績持續衝鋒，有望至少持平本季甚是小幅季增，挑戰歷年最旺的第1季。

⭐2025總回顧

台積電預定2026年元月15日召開實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電明年首季可望淡季不淡，主因輝達、超微等大客戶新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，成為台積電3奈米以下先進製程持續供不應求的關鍵動能。

報價方面，業界傳出，台積電為釐清真實需求，已和客戶溝通，將自2026年起至2029年連續四年漲價。不過，即便台積電向客戶提出漲價訴求，客戶仍踴躍預定先進製程產能，目前AI軍備競賽仍未見熄火。

據悉，台積電2026年漲價幅度為個位數百分比，藉此反映生產成本墊高與產能供不應求盛況。不過，個別客戶依據採購等級與情況，報價漲幅不一。

研究機構與法人預期，台積電2026年先進製程報價有望看漲3%至10%不等，個別先進製程調升幅度不一，但皆有望比今年高。

有分析師看好台積電3奈米供不應求，明年可望漲價3%，台積電先前回應指出，「公司不評論價格問題」。台積電當時並強調，「公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」

台積電客戶積極預定先進製程產能，確保優先運用最先進技術保持領先。

台積電 先進製程 漲價

延伸閱讀

1227地震台積竹科廠區達疏散標準 公司最新說法來了

深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大

0050狂勝0056、00878、00919…高股息ETF卡關！郭哲榮分析：明年市值型仍占結構優勢

美延後對陸進口半導體產品加徵關稅 法人持續看好台積電後市

相關新聞

台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲

台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程...

輝達結盟AI新創Groq掀記憶體革命 力積電、華邦等可望受惠

輝達結盟AI新創Groq，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低攻耗、高效能語言處理器（LPU），無須現在當紅...

高效率、低能耗 Groq的LPU提問AI代理人…將秒回

輝達平安夜結盟主打用SRAM打造語言處理器（LPU）的AI新創Groq，金額傳高達200億美元，讓SRAM成為繼高頻寬記...

台積電明年資本支出衝高 法人預期朝420至450億美元的區間邁進

台積電先進製程產能供不應求，法人看好，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至...

周末強震 科技廠無恙

台灣東北部27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感，三大科學園區，以及台積電、聯電、群創等科技大廠昨（28）日均表示營...

群創報捷 奪SpaceX封裝訂單

群創董事長洪進揚預告明年面板本業價量齊揚，營運「開門紅」之際，轉型跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）也報捷，傳拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。