台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲

台積電（2330）受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價，2026年新報價將從元旦起生效，法人看好將挹注台積電明年首季傳統淡季業績持續衝鋒，有望至少持平本季甚是小幅季增，挑戰歷年最旺的第1季。

台積電預定2026年元月15日召開實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電明年首季可望淡季不淡，主因輝達、超微等大客戶新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，成為台積電3奈米以下先進製程持續供不應求的關鍵動能。

報價方面，業界傳出，台積電為釐清真實需求，已和客戶溝通，將自2026年起至2029年連續四年漲價。不過，即便台積電向客戶提出漲價訴求，客戶仍踴躍預定先進製程產能，目前AI軍備競賽仍未見熄火。

據悉，台積電2026年漲價幅度為個位數百分比，藉此反映生產成本墊高與產能供不應求盛況。不過，個別客戶依據採購等級與情況，報價漲幅不一。

研究機構與法人預期，台積電2026年先進製程報價有望看漲3%至10%不等，個別先進製程調升幅度不一，但皆有望比今年高。

有分析師看好台積電3奈米供不應求，明年可望漲價3%，台積電先前回應指出，「公司不評論價格問題」。台積電當時並強調，「公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」

台積電客戶積極預定先進製程產能，確保優先運用最先進技術保持領先。