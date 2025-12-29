群創報捷 奪SpaceX封裝訂單

群創（3481）董事長洪進揚預告明年面板本業價量齊揚，營運「開門紅」之際，轉型跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）也報捷，傳拿下特斯拉執行長馬斯克旗下、全球低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單，現階段產能滿載，逐季放量出貨。

馬斯克正積極打造太空資料中心，RF晶片是串聯太空與地球在資料或算力完美傳輸，助力馬斯克達成太空AI大夢的關鍵。群創取得SpaceX相關封裝訂單，是台灣第一家在半導體領域浮出檯面，和SpaceX有直接業務往來的公司，順勢搭上這波太空AI熱潮。

伴隨川普政府也正推動「2028年前重返月球」計畫，引爆更多太空應用商機，業界預料SpaceX將被川普賦予重任，群創後續也望扮演要角，擴大相關營收。

對於FOPLP新業務傳捷報，洪進揚表示，確實已獲得國際大廠訂單，但不便透露客戶名稱。他強調：「這家客戶是國際大公司，已經有很多衛星在天上」，「講出來大家都知道」，用於低軌衛星的地端接收元件封裝。

知情人士透露，洪進揚所言「國際大廠」，就是SpaceX，而且是關鍵的RF相關應用訂單。

洪進揚指出，群創是透過Chip first（先晶片）FOPLP，獲得這家國際大廠訂單，且出貨非常順利，「客戶也很滿意」，目前群創相關產線產能滿載運作，訂單到明年上半年無虞，正依客戶需求逐季放量出貨。

業界人士指出，馬斯克拋出建立太空資料中心的構想，要用火箭讓AI伺服器登上太空，由衛星集群、月球工業基地與太陽能電力打造次世代算力網絡的構想，轟動全球，市場焦點在太陽能作為太空電力來源，以及天線、板材等低軌衛星零件之際，卻忽略RF晶片元件也是太空AI能否成就的一大關鍵。

業界分析，RF晶片將無線電訊號轉換為特定波形，相關元件主要用於處理高頻段電磁波，並在衛星通訊中提供穩定的數據傳輸和即時通訊，對確保衛星通訊系統效能和可靠性至關重要。

對太空AI運作而言，若只是讓火箭成功將伺服器送上太空，但缺乏穩定的通訊系統，在太空完成的算力與訊息資料就無法回傳地球，RF晶片就是串聯當中的關鍵，SpaceX願意將這樣重要的元件交由群創封裝，凸顯對群創技術的肯定，也順勢讓群創搭上太空AI商機。

洪進揚強調，群創面板本業本季已有急單出現，看好下季面板價量齊揚，營運「開門紅」；至於FOPLP打入國際大廠供應鏈，並邁入量產出貨，對群創而言，比單純展示技術更具指標意義。