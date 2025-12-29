Robotaxi前進大陸 將推專屬服務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

陸媒報導，特斯拉在上海發布一則新招聘啟事，明確關聯其自駕小黃Robotaxi專案，顯示特斯拉正籌備在大陸市場推出專屬的自動駕駛網約車服務， 即Robotaxi有望落地大陸，拓展美國以外的市場，並且有望持續擴大對供應鏈拉貨。

大陸媒體IT之家報導，該招聘資訊由行業觀察人士@tslaming發布於社交平台X，內容顯示，特斯拉中國正在緊急招聘該崗位。

招聘啟事中指出，入職人員將加入低壓硬體團隊，負責研發自動駕駛網約車的核心電路板，這類電路板相當於自動駕駛網約車的「神經系統」。

根據招聘內容，該崗位核心工作職責包括與PCB布局、固件開發、機械設計、專案管理，以及測試驗證等多個團隊協同合作。 工作地點位於上海。

