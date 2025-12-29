Robotaxi要來了 亞光、佳能、貿聯等供應鏈同步喊衝

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北報導
特斯拉執行長馬斯克預告，今年底全面取消自駕計程車Robotaxi安全員監控，象徵無人小黃服務近在咫尺，亞光、佳能、貿聯-KY等特斯拉自駕車供應鏈同步喊衝。（路透）
特斯拉「真無人駕駛小黃」要來了。特斯拉執行長斯克親測無安全員的自駕計程車Robotaxi，並以「完美駕駛」形容自身體驗。馬斯克不再畫大餅，規劃今年底全面取消安全員監控，象徵無人小黃服務近在咫尺，亞光（3019）、佳能、貿聯-KY等特斯拉自駕車供應鏈同步喊衝。

外電報導，馬斯克與特斯拉AI總監埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）上周在德州奧斯汀實測無安全員的Robotaxi自駕計程車服務。此次測試的關鍵突破在於「主駕駛座無人」，而且副駕駛座「無安全員監控」。

馬斯克坐在後座，他用「完美駕駛（Perfect driving）」來形容自駕小黃表現。

為佐證馬斯克的體驗，埃盧斯瓦米同步公開了一段視頻，視頻拍攝於Robotaxi後座，完整記錄車輛在美國奧斯汀真實交通環境中的運行狀態。

畫面顯示，Robotaxi在面對馬路上車輛混行、路口轉向等複雜場景時表現流暢。埃盧斯瓦米將此次乘坐體驗描述為「令人驚艷」（Amazing）。

馬斯克對技術的成熟度表現出極強信心。 他在12月初的xAI駭客松活動上曾透露，特斯拉計劃在「三周內」取消德州奧斯丁Robotaxi運營中的安全監控環節。他斷言，「無人監管駕駛的問題目前已基本解決」，意味特斯拉將從「有人監督的自動駕駛」跨越至「完全無人駕駛」階段，其技術演進速度遠超行業預期，預示Robotaxi服務近在咫尺。

法人指出，特斯拉「真無人駕駛小黃」時代將至，後續有望催出更多零組件需求，相關供應鏈跟著旺。

其中，亞光在車載鏡頭布局逾十年，主攻歐美客戶，並供貨特斯拉車載鏡頭，用來協助感知周遭環境變化，做出最適當的駕駛策略，確保無人車行進安全，堪稱特斯拉自駕小黃的「眼睛」，供應鏈角色至關重要。

針對車載鏡頭市場展望，亞光董事長賴以仁日前表示，除了特斯拉之外，亞光也有很多歐美、日客戶，今年新的規格為大廣角，明年應用在自動駕駛方面的鏡頭規格也由500萬畫素，升級到800萬畫素、1,200萬畫素，目前均已送樣中。

佳能近年積極轉型，整合機電及核心影像處理等技術基礎，加入AI及雲端應用，成為光學模組整合方案公司，將主力放在車載自駕車鏡頭模組及360度商務應用相機模組，成效逐漸顯現。

佳能在無人機等相關應用也布局多年，董事長章孝祺曾表示，今年已接獲歐美、大陸等大廠訂單，預計明年上半年出貨將由模組走向整體組裝。

特斯拉 鏡頭模組

