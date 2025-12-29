日顯卡限購令 台廠有壓

科技媒體Tomshardware報導，全球記憶體短缺的連鎖效應正不斷擴大，日本已經對16GB以上的顯示卡採取限購措施，且以後很難再補貨，而輝達（NVIDIA）傳出已經不再向其顯示卡夥伴供應顯示記憶體（VRAM），都顯示缺貨與漲價雙重打擊，使華碩（2357）、微星、技嘉、麗臺與撼訊等顯示卡廠的營運面臨挑戰。

外電報導，日本秋葉原最受歡迎電腦商店之一Tsukumo eX限制每位顧客一次只能購買一張輝達GeForce RTX 5060 Ti 16GB以上容量的顯卡，或者一張超微（AMD）Radeon RX 9000系列顯卡。

該商店說，「配備大容量記憶體的顯卡現在愈來愈難進貨，目前還有庫存，但不知道下一批何時到貨，或者甚至根本不會到貨」。其他商店也有類似憂慮，因為配備8GB或更大容量的VRAM愈來愈難補貨，另一家商店說，顯卡貨架空空如也，只是遲早的事。

類似的不安情緒開始在多家店鋪蔓延，某家電腦店鋪的店主坦言，這波短缺潮不僅波及高端顯卡，像RTX 5060 Ti 和RX 9060 XT這種同時有8GB和16GB顯存的中階產品也受影響，16GB版本以後恐怕很難再補貨了。

外電報導，由於DRAM產能持續吃緊，華碩、惠普、戴爾等廠商在記憶體配額上頻頻受阻。 為緩解壓力，廠商開始繞過中間管道，直接與三星、SK海力士、美光等談判，希望通過長期供貨協定鎖定DRAM資源。

記憶體持續缺貨，導致顯示卡、筆電與手機等終端產品喊漲，外媒報導，華碩將進軍DRAM製造，最快2026年投產，雖然華碩對外澄清沒有投入記憶體晶圓廠的計畫，但可看出記憶體短缺的情況相當嚴重。

中國大陸的板博堂報導指出，DRAM價格開始大幅上漲以來，許多PC使用者都推遲換機計畫，部分準備購買新機的使用者，甚至只購入低容量單條記憶體，待日後價格回落再升級容量。

由於DDR5記憶體售價飆升至原先的兩至四倍，對整體PC硬體市場造成衝擊。綜合多間零售店的數據，主機板銷量年減40%至50%，若主機板銷量出現如此大幅下滑，勢必會直接拖累CPU的銷售。目前原本打算換整機的客戶，現時多改為只升級顯示卡、顯示器及相關遊戲周邊。為因應當前困境，部分廠商近期開始將DDR5記憶體與主機板綑綁銷售，但由於價格過於高昂，這類促銷看來並無實質幫助。