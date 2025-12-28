光通訊將迎爆發 外資傑佛瑞：未來幾年獲利成長可期

隨共同封裝光學（CPO）進入實質量產階段，光通訊產業即將迎來一波爆發，外資傑佛瑞（Jefferies）於最新報告指出，目前800G產品強勁放量，供不應求的態勢已成型，價格、產能、產品組合三管齊下，未來幾年獲利成長可期。

傑佛瑞指出，由於InP雷射供應鏈短缺預計將持續到2027年，將使美國光通訊大廠Lumentum的外調變雷射將從2026年首季起定價上漲，預估將有雙位數以上的空間。

傑佛瑞表示，CPO即將進入實質量產階段，預估其能為Lumentum在2026年第4季就能貢獻約5,000萬美元的初期營收，為後續十年內在AI資料中心的大規模採用鋪路。

另外，傑佛瑞表示，光通訊產業另一大亮點在於，Google開放TPU光學電路交換器的採購給外部供應商，此舉將創造出高達26億美元的潛在市場，由於超大規模設備商的內部解決方案已跟不上爆炸性需求，因此外部專業廠商的時代即將到來。

最後，傑佛瑞認為，光通訊產業的供不應求態勢已成型，價格、產能、產品組合三管齊下，未來幾年獲利成長可期。光通訊在AI時代的地位越來越關鍵，從資料中心內部互連到超大規模集群擴張，皆離不開高速光學元件，這波趨勢不只是短期熱潮，而是長期結構性成長。