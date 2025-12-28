為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
塞車情境示意圖。圖／Ingimage
昨天深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，新竹科學園區一帶也明顯搖晃。不少竹科工程師地震後第一時間飛奔趕回公司，引發外界好奇「為何地震後反而急著回公司」。半導體業界與專家表示，竹科晶圓廠設備精密、產線全天運作，強震後恐有機台感測異常或參數漂移，甚至停機，工程師須即刻依SOP進廠巡檢復歸，避免影響良率與產線運作，影響甚大，卻也造成部分竹科人遇地震就失眠。

⭐2025總回顧

昨天晚間11點05分台灣宜蘭東部外海發生地震，以台積電廠區為例，廠內昨深夜緊急應變中心立即啟動，透過廣播以中、英文及日文等語言通報地震級數，並請廠務和工程師協助，如有異常將立刻回報。當下，工程師立刻起身前往無塵室巡檢設備，因適逢周末，休假的工程師得知地震後就立即換衣上車、準備前往公司加班。

甚至還有打開即時路況APP的工程師發現，前往竹科路上幾乎「一片紅」，網友回應「明天台積電要人滿為患了」、「設備供應商今天開始加班了。」許多網友紛紛讚不愧是「護國神山」。

清華大學材料系特聘教授周卓煇表示，昨天晚間發生的強震，再次凸顯地震對半導體產業的重大威脅。地震可能造成廠區管路鬆脫，部分管路含有毒性氣體，一旦外洩，將立即對人員造成傷害；即便是無害氣體，也可能因缺乏而使製程停擺，影響晶片生產，特別是蝕刻技術講究對位，遇地震若偏移，這一、兩百道工法，一失誤，後面將全數報廢，因此地震發生後，許多工程師都會趕回公司巡檢。

周卓煇透露，對於先進製程而言，地震造成的偏移將導致晶片報廢，損失數百萬元甚至上億元。若是管路破裂或設備自動停機，就像蛋糕「一停電就難以重烤」，各公司將立即啟動損壞評估。他回憶，當年921大地震後，台積電立即啟動應變，將壞掉的石英管迅速更換，有竹科公司反應較慢，下單時才知道被台積電訂走。

周卓煇直言，台灣地震頻繁，竹科大廠的應變和預防措施是關鍵，昨深夜的地震很大，恐影響半導體良率，也造成有部分竹科人遇地震就失眠。

業界人士指出，竹科內有不少晶圓廠，廠房內設有大量高精密儀器與24小時不中斷運作的生產線。強震發生後，可能出現機台感測異常、參數漂移等狀況，工程師需即刻進廠確認設備狀況，將機台復歸，避免小問題擴大成良率損失或產線持續停擺。即便地震未造成明顯結構損害，仍須確認無化學品洩漏、氣體供應異常或電力瞬斷等隱性風險，確保人員與廠區安全。

有網友發現，地震後深夜時段，Google Maps顯示竹科周邊部分路段出現橘線、紅線壅塞情形，引發網路熱議。圖／取自Google Maps
昨天深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，新竹科學園區一帶也明顯搖晃。不少竹科工程師在地震後第一時間飛奔趕回公司，引...

