1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了
1227晚間大地震竹科廠區湧現設備工程師回廠檢查的車潮，各大廠區最新情況引發關注，對此聯電（2303）28日回應本報記者提問提出最新說明。
宜蘭頭城外海27日晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級。新竹縣、市政府及竹科相關單位第一時間回應無重大災情。
聯電28日回應指出，12月27日晚間11點08分，宜蘭發生7.0級地震，聯電新竹廠測得震度為4級。聯電所有員工安全，無人受傷。聯電將根據最新情況及時發布更新資訊。
