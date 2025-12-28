1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

昨（27）日晚間發生全台有感的強烈地震，一名網友在Threads分享一張LINE對話截圖，該名網友發文寫下「竹科工程師地震的第一個念頭：」，只見地震發生後短短一分鐘內，對話中先後出現「超巨大地震」、「明天台積電要人滿為患了」，最後還搭配一張哭泣表情貼圖，反映工程師當下的無奈。

2025-12-28 13:10