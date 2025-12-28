快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

1227地震台積竹科廠區達疏散標準 公司最新說法來了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

1227晚間地震全台有感，傳出台積電（2330）不少設備工程師與協力廠商深夜緊急回廠協助工作，台積竹科廠區也已達疏散標準，對於外界關注，台積電今日回應本報記者提問提出最新說法。

⭐2025總回顧

台積電完整說明如下：

昨（27）日23時許台灣發生地震，台積公司少數位於竹科的廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散，各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸。

台積電 地震 竹科

延伸閱讀

利用AI助力地震監測！陸研發系統通過專家論證

宜蘭外海規模7強震 台積電：竹科少數廠區人員疏散

1227強震 台積電：部分廠區緊急疏散 各廠區目前安全系統運作正常

無腦抱台積電（2330）帳上獲利快800萬…網卻反酸：分散風險是在分帳號？

相關新聞

1227強震 台積電：部分廠區緊急疏散 各廠區目前安全系統運作正常

今（27）日23時許台灣發生地震，台積電也立刻作出回應表示，公司少數竹科廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急...

2026科技趨勢 機器人走進家門 「貼身裝置」有望成 AI 應用主戰場

每逢年底，外媒會盤點來年可能左右世界的科技趨勢，過去有時看走眼，有時也精準命中。報導指出，展望2026年，部分方向已愈來...

記憶體漲翻 手機廠策略轉彎 明年中低階新機擬降規不降價

低功耗記憶體（LPDDR）缺料且漲價風暴持續延燒，全球各大手機品牌廠成本結構面臨嚴峻挑戰。據悉，部分品牌廠為降低衝擊，擬...

深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大

昨（27）日晚間發生全台有感的強烈地震，一名網友在Threads分享一張LINE對話截圖，該名網友發文寫下「竹科工程師地震的第一個念頭：」，只見地震發生後短短一分鐘內，對話中先後出現「超巨大地震」、「明天台積電要人滿為患了」，最後還搭配一張哭泣表情貼圖，反映工程師當下的無奈。

2026科技趨勢 機器人走進家門 證明「你是人類」成日常

每逢年底，媒體會盤點來年可能左右世界的科技趨勢，過去有時看走眼，有時也精準命中。報導指出，展望2026年，部分方向已愈來...

AI 提供心理健康服務

外媒預測，對於那些心理健康出問題的人來說，與AI聊天可能強化令人不安的想法和妄想，帶來危險後果。儘管如此，AI可能是解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。