1227地震台積竹科廠區達疏散標準 公司最新說法來了
1227晚間地震全台有感，傳出台積電（2330）不少設備工程師與協力廠商深夜緊急回廠協助工作，台積竹科廠區也已達疏散標準，對於外界關注，台積電今日回應本報記者提問提出最新說法。
台積電完整說明如下：
昨（27）日23時許台灣發生地震，台積公司少數位於竹科的廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散，各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸。
