快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

聽新聞
0:00 / 0:00

深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友公開地震後竹科工程師的第一個想法。 圖／聯合報系資料照片
一名網友公開地震後竹科工程師的第一個想法。 圖／聯合報系資料照片

昨（27）日晚間發生全台有感的強烈地震，一名網友在Threads分享一張LINE對話截圖，可看到一位竹科工程師寫道「超巨大地震」、「明天台積電要人滿為患了」，最後還搭配一張哭泣表情貼圖，反映當下的無奈。

⭐2025總回顧

貼文曝光後，不少網友指出，地震不僅影響民眾生活，更牽動半導體產業高度敏感的製程與設備安全。有人說明，地震可能導致機台停機、位移，進而影響「在製品（Work in Process, WIP）」，表示台積電晶圓曾經因地震破損6萬片。

其他工程師也描述地震後「回廠待命」幾乎成為既定流程，「不是明天，是現在大家就在回廠的路上了」、「不用明天，現在就在路上了」、「應該是馬上回公司吧！機台應該會一直alram（警報）啊」、「眾多工程師準備抵達戰場」、「晚上11:45，我男朋友已經被叫回去了」；其他人也透露，「昨天在露營的我們，隔壁露友地震完後，再接電話講了一段時間，後來就上車說要趕回去」。

留言區也有許多人調侃，「每個人遇上地震：地震好大好晃；台積電工程師遇上地震：噢！」、「兩個工程師的旅途：死腿快踩啊」、「明天本來就打算自主加班，現在看來明天也要搶停車位了」，也有曾待過科技業的網友坦言，「以前待科技廠的時候真的是這樣，每次只要地震了我就會開始哀號，代表有一堆X-ray跟重工在等著我們」。

不少人也對工程師在第一時間投入復原工作的角色表達敬意，「感謝這篇文讓我知道，原來地震過後有那麼多英雄在維持臺灣的護國神山，甚至半夜要趕往現場，有夠偉大」、「留言區完全台積電工程師崩潰現場，護國神山的守護者respect」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

竹科 1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

昨夜強震撼全台 地震險投保內容與理賠限制

地震見真情！看護捨身護阿嬤畫面曝光 兩人互相守護暖哭網友

相關新聞

1227強震 台積電：部分廠區緊急疏散 各廠區目前安全系統運作正常

今（27）日23時許台灣發生地震，台積電也立刻作出回應表示，公司少數竹科廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急...

2026科技趨勢 機器人走進家門 「貼身裝置」有望成 AI 應用主戰場

每逢年底，外媒會盤點來年可能左右世界的科技趨勢，過去有時看走眼，有時也精準命中。報導指出，展望2026年，部分方向已愈來...

記憶體漲翻 手機廠策略轉彎 明年中低階新機擬降規不降價

低功耗記憶體（LPDDR）缺料且漲價風暴持續延燒，全球各大手機品牌廠成本結構面臨嚴峻挑戰。據悉，部分品牌廠為降低衝擊，擬...

深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大

昨（27）日晚間發生全台有感的強烈地震，一名網友在Threads分享一張LINE對話截圖，該名網友發文寫下「竹科工程師地震的第一個念頭：」，只見地震發生後短短一分鐘內，對話中先後出現「超巨大地震」、「明天台積電要人滿為患了」，最後還搭配一張哭泣表情貼圖，反映工程師當下的無奈。

AI 提供心理健康服務

外媒預測，對於那些心理健康出問題的人來說，與AI聊天可能強化令人不安的想法和妄想，帶來危險後果。儘管如此，AI可能是解決...

缺料衝擊 2026年智慧手機出貨量不樂觀

受到記憶體缺料漲價影響，2026年智慧手機出貨量不容樂觀，很可能從原先2025年的正成長，再次轉為衰退，讓產業前景蒙上一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。