深夜強震竹科工程師集體崩潰秒回廠 網致敬：有夠偉大
昨（27）日晚間發生全台有感的強烈地震，一名網友在Threads分享一張LINE對話截圖，可看到一位竹科工程師寫道「超巨大地震」、「明天台積電要人滿為患了」，最後還搭配一張哭泣表情貼圖，反映當下的無奈。
貼文曝光後，不少網友指出，地震不僅影響民眾生活，更牽動半導體產業高度敏感的製程與設備安全。有人說明，地震可能導致機台停機、位移，進而影響「在製品（Work in Process, WIP）」，表示台積電晶圓曾經因地震破損6萬片。
其他工程師也描述地震後「回廠待命」幾乎成為既定流程，「不是明天，是現在大家就在回廠的路上了」、「不用明天，現在就在路上了」、「應該是馬上回公司吧！機台應該會一直alram（警報）啊」、「眾多工程師準備抵達戰場」、「晚上11:45，我男朋友已經被叫回去了」；其他人也透露，「昨天在露營的我們，隔壁露友地震完後，再接電話講了一段時間，後來就上車說要趕回去」。
留言區也有許多人調侃，「每個人遇上地震：地震好大好晃；台積電工程師遇上地震：噢！」、「兩個工程師的旅途：死腿快踩啊」、「明天本來就打算自主加班，現在看來明天也要搶停車位了」，也有曾待過科技業的網友坦言，「以前待科技廠的時候真的是這樣，每次只要地震了我就會開始哀號，代表有一堆X-ray跟重工在等著我們」。
不少人也對工程師在第一時間投入復原工作的角色表達敬意，「感謝這篇文讓我知道，原來地震過後有那麼多英雄在維持臺灣的護國神山，甚至半夜要趕往現場，有夠偉大」、「留言區完全台積電工程師崩潰現場，護國神山的守護者respect」。
