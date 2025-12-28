CES明年1月6日登場 輝達、超微晶片巨頭拚場4大亮點一次看

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）被譽為科技業年度風向球，將於明年1月6日至9日在拉斯維加斯登場，3大晶片巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）將發表主題演講互別苗頭，為人工智慧（AI）未來趨勢指引最新方向。

除了三星等歷年CES常客之外，不少台廠包括華碩、精英也都確定參展，詮釋這股AI浪潮如何從雲端降臨到電腦、手機、家電與機器人等領域。輝達執行長黃仁勳將於台灣時間1月6日發表主題演講，為明年AI發展方向揭開序幕。

CES是什麼樣的展覽，對台灣科技業重要性？

CES全名為Consumer Electronics Show，由美國消費者技術協會（CTA）主辦，是全球規模最大、影響力最廣泛的科技盛會，創始於1967年，陸續見證卡式錄音帶、真空管彩色電視機、無線電話、錄影機等發明的誕生，被譽為全球科技業風向球，頂尖企業包括輝達、英特爾、Google都曾在CES發表當年度最重要的產品。

台灣是全球硬體的關鍵供應鏈，從早期以代工為主，到現在持續擴大自有品牌產品線，台灣廠商在CES展示的技術往往牽動與全球科技圈的合作版圖變化及策略布局。

3大晶片巨頭CES演講焦點為何？

輝達CES主題演講將於台灣時間1月6日凌晨5時登場，執行長黃仁勳預計將深入討論「物理AI」（Physical AI）。除了由繪圖處理器（GPU）驅動的新一代顯示卡之外，黃仁勳可能展示AI如何讓機器人擁有像人類一樣的反射神經與學習能力。此外，輝達推動的800V高壓直流（HVDC）架構有望成為AI資料中心標準配置，提供更高效的電力配送。

英特爾CES主題演講安排在6日上午7時，由英特爾資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理強生（JimJohnson）主講，焦點放在人工智慧個人電腦（AIPC）的心臟晶片。除了揭示由Intel Core Ultra Series 3處理器驅動的新一代個人電腦（PC）、邊緣運算解決方案，強生也將分享英特爾關鍵平台技術的最新進展，和英特爾在整體PC生態系中的策略布局。

另外一家科技巨頭AMD董事長暨執行長蘇姿丰，也將於6日上午10時30分發表CES主題演講，深入介紹AMD跨運算堆疊如何推動技術突破，也將探討AMD中央處理器（CPU）、GPU、自行調適運算技術、AI軟體與解決方案等產品組合。

訂一張去東京機票 AI電腦與手機會變成智慧管家？

AI正逐漸進化為「全能助理」，華碩與精英電腦等台廠將展示具備Copilot+ PC標準的新電腦，具備神經處理器（NPU），可以自動幫用戶整理會議記錄或翻譯其他語言，甚至在設計3D模型時，AI還可以在背景默默優化光源。

在手機應用方面，外界預期將出現更多「代理式AI」（Agentic AI），這意味著手機不再只是執行App，而是能理解語意，例如只要說「訂一張去東京的機票」，AI會自動打開訂票平台、填寫資料，使用者只需要最後確認付款。

智慧家電將出現哪些驚喜或有感的AI應用？

2026年趨勢是讓家電擁有視覺與大腦，三星已預告將在CES發表以AI驅動的智慧家電，透過AI客製化照護與強化硬體效能的深度整合，讓家電更智慧融入並貼近使用者生活，展出亮點涵蓋全新電子衣櫥、滾筒洗衣機及掃拖機器人。

例如，三星2026年版AI洗烘衣機不僅縮短洗滌至烘乾的整體時間，升級版機型也搭載自動開門功能，能在完成單獨洗程後自動開門並啟動內部空氣循環，減少殘留衣物產生悶濕與異味的情況。