宜蘭外海規模7強震 台積電：竹科少數廠區人員疏散

宜蘭外海昨天晚間11時5分發生規模7.0地震，晶圓代工廠台積電表示，少數竹科廠區達到疏散標準，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域。宜蘭縣地區最大震度4級，新竹市、新竹縣、台南市地區最大震度4級。

台積電指出，少數竹科廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點，各廠區工作安全系統運作正常。

新竹科學園區管理局表示，宜蘭、龍潭和新竹園區有廠商人員疏散，竹科所轄園區水電正常，生醫園區生技大樓及第三生技大樓電梯故障，已連絡廠商維修。