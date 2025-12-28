宜蘭外海規模7強震 台積電：竹科少數廠區人員疏散

中央社／ 新竹28日電

宜蘭外海昨天晚間11時5分發生規模7.0地震，晶圓代工廠台積電表示，少數竹科廠區達到疏散標準，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點。

⭐2025總回顧

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域。宜蘭縣地區最大震度4級，新竹市、新竹縣、台南市地區最大震度4級。

台積電指出，少數竹科廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點，各廠區工作安全系統運作正常。

新竹科學園區管理局表示，宜蘭、龍潭和新竹園區有廠商人員疏散，竹科所轄園區水電正常，生醫園區生技大樓及第三生技大樓電梯故障，已連絡廠商維修。

竹科 宜蘭 台積電

延伸閱讀

新竹震度4級暫無災情 竹科周邊「紅一片」湧車潮引熱議

宜蘭雙強誰出戰 藍協調無共識

東部海域規模7地震 宜蘭東澳3000多戶一度停電

台積電設廠效應…熊本畢業生台讀大學 搶進半導體產業

相關新聞

1227強震 台積電：部分廠區緊急疏散 各廠區目前安全系統運作正常

今（27）日23時許台灣發生地震，台積電也立刻作出回應表示，公司少數竹科廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急...

1227強震 新竹、台中震度均達4級 台積、竹科及中科啟動緊急清查作業

台灣今（27）日23時05分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海...

AI巨頭股價泡沫？可分散布局受惠於AI應用的其他產業

雖然投資人對於人工智慧（AI）仍有疑慮，但AI概念股再度走強，美股耶誕行情報佳音，提振投資信心。展望2026年，投資人如...

台灣大哥大年終尾牙登場 啦啦隊女神李雅英熱舞助陣

國內電信大廠台灣大哥大（3045）27日在南港展覽館舉辦年終尾牙，今年「AI 超人力・永續大可飛」為主題，展現電信本業與...

AI升級浪潮 專家：PCB明年動能強、搶料大戰恐延續

人工智慧（AI）帶動印刷電路板（PCB）規格升級，台經院資深分析師邱昰芳分析，2026年PCB景氣續強，成長動能集中AI...

黃仁勳、蘇姿丰CES大拚場 台積、鴻海等協力廠打強心針

「2026美國消費性電子展」（CES 2026）將於美西時間明年元月6日起登場，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。