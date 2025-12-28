宜蘭外海規模7強震 科學園區營運正常、電廠未受影響
宜蘭縣外海今天深夜發生規模7強震。根據最新資訊，各水力、火力及核電廠運作不受影響，核一廠地震儀動作，初步確認機組無異常；地震雖造成宜蘭東澳變電所跳脫，周邊3465戶停電，現已全數復電。科學園區均營運正常。
根據中央氣象署最新資訊，今天晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。
台電說明，此次地震不影響各水力、火力及核電廠運作，配電系統部分，地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於晚間11時15分全數復電。
核安會指出，晚間11時5分核一廠地震儀動作，初步確認機組無異常，目前依規定執行現場巡視中。各核能電廠初步檢視無異常，將持續關注電廠狀況。
至於各科學園區，國科會表示，竹科、中科、南科等3科學園區廠商均營運正常，無受地震影響，將持續關注各園區廠商狀況。（編輯：林克倫）1141227
