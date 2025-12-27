1227強震 新竹、台中震度均達4級 台積、竹科及中科啟動緊急清查作業
台灣今（27）日23時05分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），由於晶圓生產重鎮的新竹和台中震度均達4級，晶圓廠為維護作業安全，應會啟動員工警急疏散機制，包括台積電、聯電、世界先進、旺宏和華邦電等晶圓廠，預料將疏散無塵室內的作業員工，並待地震停止後，進行機台移位清查作業。
⭐2025總回顧
半導體設備表示，以各晶圓廠耐震度設計來看，四級地震發生時，通常會使得生產線爐內因移位導致破片，且機台會立即進行漸進式停機，因此設備工程師必須回廠確認機台是否移位，才能重新復機生產。這次強震正值晚間11點多，考慮設備工程師回廠復原的能力，但相關清查仍有待進一步清查才會對外說明。
