台灣大三大市場亮眼 董座蔡明忠：「超人計畫」超標達成

台灣大哥大（3045）昨（27）日在南港展覽館舉辦年終尾牙，今年以「AI超人力・永續大可飛」為主題，展現電信本業與企業服務亮眼成果；董事長蔡明忠致詞時指出，公司今年在個人用戶、企業用戶、中小企業服務三大市場皆繳出佳績，明年將加速持續進化，成為AI的主人，而非工具的奴役。

今年台灣大年終尾牙席開500桌，並準備總額超過千萬元的獎金紅包，開場由總經理林之晨領軍經營團隊登台演唱《再出發》與《離開地球表面》，點燃全場氣氛；隨後由實力派歌手丁噹、人氣樂團告五人，以及Fubon Angels李雅英帶來熱力演出。

蔡明忠指出，2025年啟動的「超人計畫」已超標達成，目前已有近七成同仁在日常工作中導入AI與RPA，顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度。

蔡明忠表示，台灣大善用業界最大100MHz 3.5GHz 5G黃金頻譜優勢，在最新 OpenSignal報告中一舉奪下四項冠軍，其中「整體影音體驗」更由台灣大獨占第一，充分展現差異化競爭優勢。

針對電信本業方面，台灣大今年11月營運績效居業界之冠，月租用戶退租率降至0.57%的歷史新低，搭配聚焦差異化方案行銷策略，帶動電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近二成，顯示營運品質與獲利結構同步優化。

此外，台灣大旗下新科技事業也成為集團重要成長引擎，第3季營收年增11%，布局涵蓋品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3及電動車充電服務等多元領域；其中，品牌電商營收爆發性成長、電信金融與智慧家庭成長均近八成。

展望未來，台灣大近期協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程，不僅為國家級運算中心打造基礎設施，確保算力安全、高速運作，助力台灣發展主權AI，讓AI驅動下一波成長。