缺料衝擊 2026年智慧手機出貨量不樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

受到記憶體缺料漲價影響，2026年智慧手機出貨量不容樂觀，很可能從原先2025年的正成長，再次轉為衰退，讓產業前景蒙上一層陰影，也讓各大手機品牌廠勒緊褲帶過日子。

根據市調機構TrendForce預估，記憶體步入強勁上行周期，導致整機成本上揚，迫使終端定價上調，衝擊消費市場，估計2026年全球智慧手機出貨量將從原先正成長0.1%轉為年減2%，若記憶體供需失衡加劇或終端售價上調幅度超出預期，衰退幅度很可能擴大。

業界人士表示，記憶體缺料漲價對二、三線手機品牌廠衝擊最大，包括蘋果、三星等一線品牌廠雖也會受到衝擊，但至少拿的到料且議價能力也比較強，衝擊相對比其他競爭對手小，因此明年二、三線手機品牌廠市場壓力會非常大。

業界人士表示，三星本身就有記憶體產能，即使記憶體缺料上漲，三星旗下智慧手機仍不致於缺料，可說是最有本錢在市場競爭的品牌廠。

至於蘋果，由於iPhone每年新機數量大約在8,000萬至9,000萬支，數量龐大，對供應鏈議價能力也較強，衝擊會比其他廠小。

不過無論是哪一家品牌廠，在中低階手機產品線都可能面臨銷售策略改變的挑戰。根據市調機構IDC最新報告分析，在記憶體供給短缺且飆漲情況下，手機品牌廠將不得不調整產品組合，推出高毛利率、單價更高的機種，藉此消化成本，並維持獲利能力，同時降低利潤偏少的中低階手機比重，因此明年手機產業將面臨「量縮價漲」的市況。

智慧手機 記憶體 市場

