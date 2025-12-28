記憶體漲翻 手機廠策略轉彎 明年中低階新機擬降規不降價

低功耗記憶體（LPDDR）缺料且漲價風暴持續延燒，全球各大手機品牌廠成本結構面臨嚴峻挑戰。據悉，部分品牌廠為降低衝擊，擬將明年度新款中低階手機以降規不降價方式搶攻市場，高階機種涉及品牌力象徵難以降規，規格將維持不變，但價格須視狀況調漲，市場策略大轉彎。

業界人士分析，這波記憶體缺貨漲價帶來的衝擊是針對所有品牌廠；其中中低階手機產品線受到衝擊可能最大，過往高性價比產品可能不再復見，甚至中低階手機產品線出貨量也會縮減，品牌廠很可能將稀缺的記憶體資源集中到旗艦機，藉此維持品牌力。

由於記憶體上漲後成本已占智慧手機總體成本15～18%，一旦記憶體價格飆漲，手機終端售價必須同步調漲，但若調漲幅度過大，將影響新機買氣，但若不將成本轉嫁給消費者，廠商很可能毫無利潤可言。

業界人士指出，記憶體缺貨漲價情況確實已影響到各手機品牌廠明年新機規劃，例如原本預計上市十款機種，很可能會縮減一半到只剩五款，一方面是避免出現斷鏈危機，另一方面也是為降低市場風險。

根據供應鏈估算，今年第4季DRAM合約價較去年同期上漲超過75%，墊高記憶體占手機整體物料清單成本（BOM），從原先僅占5～10%，提高至10～15%以上，明年很可能再擴增到15～20%，成本幾乎僅次於螢幕與處理器。

針對全球記憶體缺貨漲價問題，小米總裁盧偉冰日前已對外示警，原先僅預估處理器與主相機零組件的成本漲幅，不料記憶體價格漲幅如今大幅超越這兩者，成為整支手機成本壓力最大的主要負擔，漲價勢在必行。

vivo台灣總經理陳怡婷指出，明年記憶體漲價，公司仍在討論新品是否漲價、是否修正目標客群，即使需要漲價，具體漲幅尚未確定。