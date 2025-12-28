2026科技趨勢 機器人走進家門 「貼身裝置」有望成 AI 應用主戰場

每逢年底，外媒會盤點來年可能左右世界的科技趨勢，過去有時看走眼，有時也精準命中。報導指出，展望2026年，部分方向已愈來愈清晰，人工智慧（AI）依舊名列清單，包括「不再那麼糟」的Siri、更精準的人類身分辨識，以及即將出現在你家附近道路上的自駕車等。

Siri可望升級

蘋果終於承認Siri的生成式AI升級多次失敗，並重建底層架構，試圖趕上近年來的落後。關鍵不只在技術翻新，還包括高層人事洗牌，以及可能引入外部大型模型作為核心引擎。2026年的看點，不在於Siri是否「變聰明」，而在於蘋果能否首次讓語音助理真正達到可用水準，避免再成為笑柄。

星鏈面臨白熱化競爭

太空上網不再是一家獨大。多個商業與政府支持的低軌衛星系統開始形成實質競爭，並逐步切入航空、企業等高價值場景。對用戶而言，這意味更便宜、更穩定的全球連線選項；對產業而言，則是一場資本密集、長期消耗戰的開始。

自駕擴及更多城市

字母旗下Waymo服務已拓展至更多城市，亞馬遜的Zoox開始在拉斯維加斯和舊金山為等候的乘客提供服務，特斯拉的Robotaxi也已在德州奧斯汀上路。這股動能將延續到新的一年。

惡意軟體自我進化

AI正大幅降低網路犯罪門檻，讓釣魚、深偽與惡意程式更容易生成，且更難被察覺。新一代惡意軟體甚至能即時改寫自身程式碼、逃避偵測。更令人警惕的是，國家級犯罪者已嘗試利用大型模型生成攻擊指令，這類高階攻擊模式，很可能在2026年成為犯罪常態，而非例外。

iPhone折疊機登場

蘋果將在2026年正式進軍折疊機市場，並試圖解決折痕這個長年痛點。此舉不僅是產品線延伸，更可能重塑整個折疊機市場成長曲線。高昂售價幾乎可以預期，但真正關鍵在於：蘋果是否能把「仍屬小眾的折疊機」推向主流消費市場。

證明你是人類成日常

隨著機器人與AI代理氾濫，傳統身分驗證機制全面失效，數位身分證將加速普及，手機成為官方認證的載體。從線上帳號復原到實體年齡驗證，「你是不是人類」將成為人人都得面對的日常門檻。

語言新模型面臨瓶頸

大型語言模型仍將存在，但天花板愈來愈明顯，因為AI快把所有能訓練的資料都用完了。研究焦點正轉向「世界模型」與全新架構，讓AI自創虛擬世界，漫遊其中透過互動與體驗來學習。2026年可能會不斷看到新模型發布，但真正相當於當年ChatGPT等級的突破，短期未必出現，業界甚至出現「公司多、想法少」的瓶頸期。

機器人走進家門

人形機器人雖然尚未全面進入家庭，但是，2026年將出現小規模、真實環境的居家測試，其重點在於蒐集數據，而非商業化銷售。多數家務仍然需仰賴遠端真人操控，真正全自動的案例非常有限。相較之下，人工智慧穿戴裝置與智慧眼鏡的推進速度更快，代表「AI有身體」的第一波應用主戰場可能不是機器人，而是貼身裝置。