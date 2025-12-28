AI 提供心理健康服務

外媒預測，對於那些心理健康出問題的人來說，與AI聊天可能強化令人不安的想法和妄想，帶來危險後果。儘管如此，AI可能是解決美國心理健康危機的關鍵，因為成本、缺工和汙名化，仍阻礙一般人向專業人士求助。

Cornell Tech整合健康與技術教授喬杜里表示，用實證療法訓練的AI工具，有安全且有效的潛力。因此，也許明年就會出現一款優質的AI工具，提供心理健康服務。

神經科技可能在不久未來取得重大突破，其中一個選項是腦機介面，但需要手術，大多數人會傾向非侵入式的介面。

Meta腕帶是一例，可以讀取佩戴者手腕上的神經訊號，並將其轉化為該公司頭戴裝置和智慧眼鏡的動作。到2026年，這類技術將用於我們的大腦。一種名為「心智字幕」的新技術可將想法轉化為文字甚至句子。

此外，醫療保健成本正在飆升，使DIY醫療可能在明年興起，驅動因素還包括直接面對消費者（DTC）的工具已完備及AI的協助。數位原生供應商正推動這項轉變，例如亞馬遜旗下的One Medical提供按次計費的虛擬醫療服務，並為Prime會員提供折扣。

明年Polestar、Alpine和保時捷即將推出新款車型，法拉利首款純電動車型也將問世，但它們也可能成為道路上的一大隱患，因為目前重型的電動車已經對高速公路護欄和其他安全設施造成嚴重破壞。