光罩、可成、富喬 法說談展望

科技公司法說會登場 台灣光罩（2338）、富喬（1815）、可成（2474）等科技公司法人說明會將於本周登場，三家公司各有題材，預料光罩的焦點將落在半導體景氣後市，可成在於筆電機殼市場需求變化，富喬則聚焦於高階產能擴充進度。

台灣光罩在大股東大宇資訊入主後，營運策略也逐步回歸本業。光罩表示，隨著製程升級與產品結構改善，明年平均售價（ASP）可望續揚，營運體質同步改善，法人估該公司最快明年上半年有機會轉虧為盈。

PCB上游玻纖一貫廠商富喬預計12月31日舉辦法說會，屆時高階產能擴充計劃與營運展望將是焦點。富喬正大力擴展高階低介電常數/低耗散因子(Low-Dk/Df）玻纖布產能，預料供不應求局面將持續到2026年都沒問題，公司樂見同業擴產可一同把市場做大，積極升級產品線應有助營運並搭配AI伺服器與高速傳輸需求。

金屬機殼廠可成預計12月30日舉辦法說會，但未對外開放。展望未來，可成認為，隨著時序進入年終購物節旺季，促銷活動與終端需求回溫，有望支撐營運動能。與此同時，公司積極推進新業務開發，明年第2季部分產品有望步入量產階段。不過，可成也表示，惟記憶體與晶片供應狀況仍不樂觀，整體市場能見度有限，明年上半年展望宜審慎看待。