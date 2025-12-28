光罩、可成、富喬 法說談展望
台灣光罩（2338）、富喬（1815）、可成（2474）等科技公司法人說明會將於本周登場，三家公司各有題材，預料光罩的焦點將落在半導體景氣後市，可成在於筆電機殼市場需求變化，富喬則聚焦於高階產能擴充進度。
⭐2025總回顧
台灣光罩在大股東大宇資訊入主後，營運策略也逐步回歸本業。光罩表示，隨著製程升級與產品結構改善，明年平均售價（ASP）可望續揚，營運體質同步改善，法人估該公司最快明年上半年有機會轉虧為盈。
PCB上游玻纖一貫廠商富喬預計12月31日舉辦法說會，屆時高階產能擴充計劃與營運展望將是焦點。富喬正大力擴展高階低介電常數/低耗散因子(Low-Dk/Df）玻纖布產能，預料供不應求局面將持續到2026年都沒問題，公司樂見同業擴產可一同把市場做大，積極升級產品線應有助營運並搭配AI伺服器與高速傳輸需求。
金屬機殼廠可成預計12月30日舉辦法說會，但未對外開放。展望未來，可成認為，隨著時序進入年終購物節旺季，促銷活動與終端需求回溫，有望支撐營運動能。與此同時，公司積極推進新業務開發，明年第2季部分產品有望步入量產階段。不過，可成也表示，惟記憶體與晶片供應狀況仍不樂觀，整體市場能見度有限，明年上半年展望宜審慎看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言