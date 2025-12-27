AI巨頭股價泡沫？可分散布局受惠於AI應用的其他產業

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
雖然投資人對於人工智慧（AI）仍有疑慮，但AI概念股再度走強，美股耶誕行情報佳音，提振投資信心。圖／路透社

雖然投資人對於人工智慧（AI）仍有疑慮，但AI概念股再度走強，美股耶誕行情報佳音，提振投資信心。展望2026年，投資人如何分散風險？法人認為，除了AI科技巨頭以外，可以布局受惠於AI的其他產業。

AI熱潮推升股價高漲，投資人擔心榮景無以為繼。美銀美林調查顯示，「AI股票泡沫」成為經理人現階段最擔憂的市場尾端風險，高達45%受訪經理人認同此一看法。

即使如此，AI巨頭股價在整理之後止跌回穩。法人認為，投資人擔心AI資本支出過高，但目前AI資本支出占國內生產毛額（GDP）的比重還不到2%，遠低於網際網路時期。而且，市場往往低估新技術的長期潛力，AI機會可能是被低估、而非高估。

富蘭克林股票團隊表示，泡沫通常有三個特徵，即投機性需求、估值過高、過度承擔財務風險，所有這些特徵在1990年代末都十分明顯，但目前大多不存在。只有出現「人為製造」晶片需求時才會存在真正的風險，但目前需求仍遠超過供給。

富蘭克林認為，事實上，AI正在推動一個多年的超級周期，並將持續主導科技領域。多個市場蘊藏巨大的成長潛力，並為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算等。

