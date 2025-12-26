高中生也能駕馭 AI 專家系統產品 清大教授指導建功高一成果驚艷全場

高中生也能輕鬆駕馭AI專家系統產品！清大特聘教授周卓煇團隊，與建功高中校長林國松、教務主任郭師貝、實驗研究組組長陳立婷等，26日在建功高中，共同舉辦AI專家系統成果發表會。

周卓煇表示，台灣的智慧世代即將來到，尤其當高一學生，就可以用10堂課不到的時間，成功利用AI工具，輕鬆開發好用的產品，成果相當令人驚艷。

他指出，絕大多數人都不知道，「專家系統」早在40年前便幫助企業賺進一桶一桶的金，讓飛機能飛、讓看病更快更準，並幫助窮孩子考高分，這項技術，已深深影響每個人的生活；透過這門課程，學生得以在短時間內理解並活用專家系統，將「點子」轉化為實用的AI產品，培養同學們未來對AI技術應用的潛力。

林國松校長認為，教育的關鍵不在於傳授多少既有知識，而在於引導學生建立思考方式，並提供可以嘗試與探索的學習空間，協助學生逐步培養面對未來的能力與視野。

他說，這套課程以專家系統作為AI學習切入點，透過清楚的課程架構與專題實作，引導學生從自身興趣出發，學習分析問題、整理邏輯，並將想法轉化為可運作的系統成果。他指出，未來建功高中將持續深化與大學端的合作，發展具前瞻性的AI與跨域課程，為高中端AI教育建立可參考的實踐模式。

建功高中一年級楊舒晴、黃家嬅，與助教清大研究生羅明宇，共同開發AI知識產品《如何判斷一個人是T還是F人》，希望解決人際溝通中「彼此都很認真，卻總是互相誤解」的困惑。

產品以1998年星巴克與非洲咖啡農合作為例，因辨識出對方多為重視公平、尊嚴與關係信任的F型決策者，調整談判方式並建立長期夥伴關係；本產品即以此為基礎，透過系統性分析思考模式，協助使用者判斷適合的溝通策略，不再只靠感覺與經驗行事。

建功高中一年級邱文秀、魏佑容與吳欣澄同學，與助教、清大研究生李祥億，共同開發AI知識產品《高中生如何賺第一桶金》，解決許多高中生「想賺錢卻不知道從何開始、做了卻沒效率」的問題。

以賣筆記為例，經由販售優秀的筆記，使得學生們輕鬆在一個月之內賺超過十萬元；本產品透過對性格特質、投入成本與風險承受度的分析，學生能快速找出最適合自己的賺錢方法，有效累積第一桶金，不再盲目嘗試或浪費時間。

建功高中一年級張庭瑄與歐婉穎同學，與助教清大研究生張瑋哲，一同開發AI知識產品《如何看懂股票趨勢賺大錢》，以投資新手常見的「看不懂趨勢、一進場就賠錢」為核心，將憑感覺操作的投資行為，轉化為可判斷、可學習的決策系統。

產品以台積電（2330）為案例，若只用「股價高低」判斷，容易低估其真正的價值與潛力；透過本產品系統性的分析價格、公司基本面與市場資訊，協助投資人快速判斷，找出最適合的進、出場時機。