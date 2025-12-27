聯發科揪日廠開發車用晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（26）日宣布，攜手全球最大汽車零組件供應商DENSO，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）車用系統單晶片。強調結合雙方優勢，打造高效能、高運算以及可快速上市的產品。

聯發科表示，結合DENSO在車規等級安全領域的專業，與深厚的車輛整合經驗，以及聯發科天璣車用平台（Dimensity AX）的高效能、低功耗系統單晶片與AI運算能力技術，望為新一代駕駛輔助系統提供具備高度擴展性且可立即量產的平台。

聯發科表示，雙方合作聚焦三大主軸，包括客製化系統單晶片依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B／D等級的功能安全性，符合AEC-Q100車用IC可靠性標準，及車用標準的系統整合要求。

再者，聯發科具備異質運算技術能力，結合AI／NPU加速器及ISP，為ADAS平台應用帶來卓越的效能表現。該平台支援攝影機、雷達、光達多感測器融合，運用先進視覺途徑處理，與DENSO的專業領域協同優化。

第三是受惠於全方位的產品組合，包括預先驗證的車規級IP、安全工作產品、參考設計，以及符合ISO 26262車用電子功能安全標準，與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具集，雙方共同開發的解決方案能協助客戶提升系統設計品質，並加速產品上市時程。

聯發科副總暨車用平台事業部總經理張豫臺指出，此次合作結合雙方優勢，可滿足全球汽車製造商與系統整合商嚴格要求，並在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立產業標竿。

