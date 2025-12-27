神達布局北美 再下一城

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）在美國本土再度擴產。昨（26）日公告子公司MiTAC Information Systems Corp.取得美國加州三棟建物，成為神達北美第五個生產據點。

神達本次標的物為美國加州三棟建物，交易單位數量為建物253,472平方英尺，每月租金部依承租面積調整，第1~4月每月55,067.20美元，第5~6月每月95,670.05美元，第7~8月每月314,110.05美元，第9~12月每月682,346.63美元，之後每年隨物價調整。使用權資產金額為7,899萬5,092.6美元。

神達在美國本土除了自有廠房外，尚有兩處租借的工廠，在墨西哥也有據點，美國加州新建物將是北美第五處生產據點。

在製造方面，主要聚焦亞太區及北美市場，美國廠擴建新產能預計2026年第2季到第3季陸續啟用，墨西哥的營運也持續擴張，形成跨據點的區域生產網絡。

在亞太地區，神達在台灣有既有的竹科廠、新加入的竹南廠，中國大陸廠區不會擴建，越南廠已完工，本季開始試產，預計明年啟動製造。

神達先前已預告資本支出成長，預期明年因應成長需求，資本支出「會有比較高的金額」，在合理規劃下支持產能擴張。法人預估，神達在AI伺服器龐大訂單，以及新產能陸續開出下，預計2026年營收仍有望雙位數成長，再創新高紀錄。

