鴻海將打造日本製伺服器 直接要求輝達分配GPU配額生產

日本媒體報導，鴻海（2317）正向日本政府尋求補貼，計劃在旗下子公司夏普的工廠，生產「日本製」AI伺服器。鴻海在對日本經濟產業省的簡報中指出，鴻海與輝達（NVIDIA）合作逾20年，將直接要求輝達將GPU晶片的配額分配給由鴻海在日本生產的AI伺服器。

財經雜誌「鑽石週刊」報導說，鴻海計劃收購位於三重縣龜山市的夏普龜山第二工廠，明年起在日本國內製造AI伺服器。輝達AI晶片往往優先分配給美國科技大客戶。鴻海對日本政府表示，將運用雙方高層談判來取得GPU，並承諾若未來日本政府扶持的Rapidus能生產出有市場競爭力的GPU，也會積極使用。

鴻海打造日本製AI伺服器

簡報提及「最終的購買決定仍由客戶自行判斷，但我們將盡最大努力，使超大規模雲端服務業者在日本製伺服器上，優先用於對日本客戶的服務。」鴻海與夏普將一同向這些業者提案。

所謂超大規模業者，指的是以Google、亞馬遜、微軟等大型雲端服務供應商。等同於向這些科技巨頭提出要求，分配給日本的GPU與AI伺服器，能實際用於日本企業的AI開發，提升日本國內的整體運算能力。

報導說，長期主導日本半導體戰略的自民黨前幹事長甘利明及鴻海董事長劉揚偉等人，11月進行第二次會談，就「AI伺服器國產化計畫」有深入且具體的討論。

日媒指出，鴻海選擇日本為AI伺服器據點有兩大考量，一是事業組合全面轉型，二是重塑在日本的形象。在日本政界與產業界，至今仍有所謂的「鴻海過敏症」，認為鴻海投資夏普成果不如預期，加上鴻海在中國大陸有大量製造據點，被視為有「實質中國企業色彩」。

鴻海昨（26）日未有回應。業界人士分析，鴻海與夏普的「日本製造」AI伺服器符合集團戰略，全球各國加碼主權AI，日本政府近年也提出補助AI領域政策，有利鴻海集團在日本生產AI伺服器。