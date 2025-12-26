供需環境變化 精金明年1月31日將關閉觸控感應器廠活化資產

面板廠彩晶轉投資觸控面板感應器廠精金科技今天董事會決議，鑑於全球面板產業供需環境變化，主要客戶策略調整，主動式有機發光二極體（AMOLED）觸控感應器市場競爭日益激烈，唯一的5.5代AMOLED觸控感應器廠將在明年1月31日關閉。

精金科技資深副總經理周致中表示，5.5代AMOLED觸控感應器廠有4條產線，均將全數關閉。唯一的工廠關閉後，精金科技營業項目將可能改變，未來將先活化資產，再評估後續發展，不過公司並不會下市。

周致中說明，精金科技主要資產在南科、台北信義區兩地，除南科廠區之外，包括台北的飯店、旅宿、餐飲等營業範圍。

他指出，5.5代AMOLED觸控感應器廠將採取審慎且分階段方式，調整相關產線生產規劃，預計最終生產日訂於115年1月31日，並啟動產線停機作業及後續轉型規劃。

他解釋，韓國面板廠的AMOLED觸控感應器原本委外代工有兩家工廠，除精金科技之外，仍有一家韓廠；因中國廠商競爭激烈，韓廠委外觸控感應器代工僅保留韓廠，精金科技在退出代工行列後，將關閉工廠。

他說，本次產線調整是公司整體資源配置優化、營運轉型策略之一，未來將逐步把營運重心轉向資本支出需求相對較低、具高度可擴張性，且毛利結構更為穩健業務領域；預期相關調整完成後，將有助強化整體財務結構與風險承受能力，為股東創造更具持續性的長期價值。

周致中表示，將依既定時程妥善安排生產與出貨作業，確保於最終出貨日前，如期履行對客戶交貨承諾。南科廠區於完成相關生產任務並停止生產後，後續將依整體轉型規劃推動資產活化作業，以提升資產使用效益。

針對本次產線調整所涉及員工安置事宜，他強調，將依勞動基準法及相關勞動法令規定，審慎規劃並妥善辦理各項配套措施，並依就業服務法相關規定列冊通報主管機關，將秉持保障員工權益原則，提供必要協助與溝通機制，降低對員工影響，確保相關程序符合各項法令規定。