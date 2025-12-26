快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

台廠11月營收旺！Wedbush看好記憶體一路漲到2026年

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Wedbush預期，記憶體將一路漲到2026年。路透
Wedbush預期，記憶體將一路漲到2026年。路透

Wedbush證券公司表示，台灣幾家供應商11月營收亮眼，充分反映伺服器記憶體零組件產業持續繳出強勢表現，並看好記憶體漲價將一路延續至2026年。

⭐2025總回顧

Wedbush分析師布萊森表示，11月的整體伺服器零件銷售，較往常的線性趨勢高出7%，主要受奇鋐科技、信驊等台廠超乎預期的營收帶動，「我們預期，這些亮眼業績，反映出一般與AI伺服器的強勁支出。正面財報充分呼應我們本月稍早對亞洲的探討，顯示AI伺服器當前與未來的需求趨勢仍持續強勁，而信驊業績報捷，意味著一般伺服器的需求也保持穩健。」

信驊是輝達超微在伺服器領域的合作廠商。

布萊森表示，觀察創見、群聯與南亞科等台灣記憶體業者11月的銷售情況，顯示近月來的強勢需求持續發酵。

他指出：「我們認為，記憶體自3月該季啟動的漲勢，不僅一路延續到第3季，且在第4季更加顯著。」他說，南亞科（以及某種程度上的記憶體模組廠），得益於DDR4產品因快速走向產品生命周期終點（EOL）所引發的短缺，但目前強勁需求的範圍已擴大，因雲端服務供應商（CSP）8、9月需求意外攀升，造成DRAM與NAND全面供不應求。Wedbush如今預期，有鑑於CSP已大幅上調明年的記憶體需求展望，這股趨勢將延續至2026年。

輝達 伺服器 超微 記憶體

延伸閱讀

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

為喝牛奶養牛？ 華碩澄清：沒有投入記憶體晶圓廠計畫

緊跟時事！《逃離塔科夫》、《逃離鴨科夫》更新後行動硬碟、USB價格大漲

台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

相關新聞

擷發科首顆自研NFC晶片一次投片成功 良率高達99%

擷發科技今（26）日宣布，擷發科自主研發的首顆 NFC（近場通訊）收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，且初步測試良率高達...

因應AI伺服器龐大需求 神達再取得美國加州新據點

神達（3706）因應AI伺服器龐大訂單，在美國本土再度擴產。26日公告子公司MiTAC Information Syst...

台廠11月營收旺！Wedbush看好記憶體一路漲到2026年

Wedbush證券公司表示，台灣幾家供應商11月營收亮眼，充分反映伺服器與記憶體零組件產業持續繳出強勢表現，並看好記憶體...

資策會攜手人力銀行與聯成電腦 打造AI就業鏈

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，為回應產業對AI人才的需求，資策會教研所今天宣布攜手1111人力銀行與聯成電腦，共同建構從...

聯發科攜手DENSO 共同開發ADAS車用系統單晶片

聯發科今（26）日宣布，與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）...

OPPO推出全新Reno15系列 搶攻台灣手機市場

廣受消費者喜愛的OPPO Reno系列以媲美旗艦機的越級規格、潮流風格機身、人像美拍等特色在全球市場圈粉無數，每每推出都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。