台廠11月營收旺！Wedbush看好記憶體一路漲到2026年

Wedbush證券公司表示，台灣幾家供應商11月營收亮眼，充分反映伺服器與記憶體零組件產業持續繳出強勢表現，並看好記憶體漲價將一路延續至2026年。

Wedbush分析師布萊森表示，11月的整體伺服器零件銷售，較往常的線性趨勢高出7%，主要受奇鋐科技、信驊等台廠超乎預期的營收帶動，「我們預期，這些亮眼業績，反映出一般與AI伺服器的強勁支出。正面財報充分呼應我們本月稍早對亞洲的探討，顯示AI伺服器當前與未來的需求趨勢仍持續強勁，而信驊業績報捷，意味著一般伺服器的需求也保持穩健。」

信驊是輝達、超微在伺服器領域的合作廠商。

布萊森表示，觀察創見、群聯與南亞科等台灣記憶體業者11月的銷售情況，顯示近月來的強勢需求持續發酵。

他指出：「我們認為，記憶體自3月該季啟動的漲勢，不僅一路延續到第3季，且在第4季更加顯著。」他說，南亞科（以及某種程度上的記憶體模組廠），得益於DDR4產品因快速走向產品生命周期終點（EOL）所引發的短缺，但目前強勁需求的範圍已擴大，因雲端服務供應商（CSP）8、9月需求意外攀升，造成DRAM與NAND全面供不應求。Wedbush如今預期，有鑑於CSP已大幅上調明年的記憶體需求展望，這股趨勢將延續至2026年。