因應AI伺服器龐大需求 神達再取得美國加州新據點

神達（3706）因應AI伺服器龐大訂單，在美國本土再度擴產。26日公告子公司MiTAC Information Systems Corp.取得美國加州三棟建物，將成為神達北美第五個生產據點。對此，神達表示，主要是為公司營運所需。

神達本次標的物為美國加州三棟建物，交易單位數量為建物 253,472平方英尺，每月租金部分，依承租面積調整第1~4月每月美金55,067.2元，第5~6月每月美金95,670.05元，第7~8月每月美金314,110.05元，第9~12月每月美金682,346.63元，之後每年隨物價調整。至於使用權資產金額為美金78,995,092.6元。

神達因應伺服器龐大訂單，近年持續在北美擴產，目前在美國本土除了自有廠房外，尚有兩處租借的工廠，在墨西哥也有據點，26日宣布在美國加州取得新建物，該地將成為神達北美第五處生產據點。

在製造方面，神達主要聚焦亞太區及北美市場，其中，美國廠擴建當中，新產能預計將於2026年第2季到第3季陸續啟用，同時墨西哥的營運也持續擴張，形成跨據點的區域生產網絡。

而在亞太地區，神達在台灣除了既有的竹科廠外，竹南廠也開始投入生產，中國大陸廠區則不會擴建，至於越南廠已完工，於本季開始試產，預計明年啟動製造。

神達先前已預告資本支出成長，神達表示，隨著產能持續擴大，設備與廠房投資也會相應增加，預期明年在因應成長需求下，資本支出「會有比較高的金額」，並在合理規劃下支持產能擴張。

展望2026年，神達總經理何繼武先前表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰跟不確定性，除了地緣政治影響外，2026年全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，但神達依然有完整策略方向因應，預期2026年營運成長應該不會有問題。

法人預估，神達在AI伺服器龐大訂單，以及新產能陸續開出下，預計2026年營收仍有望雙位數成長，再創新高紀錄。