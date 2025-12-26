擷發科首顆自研NFC晶片一次投片成功 攻AIoT雙因子安控
ASIC設計服務、AI軟體解決方案廠商擷發科（7796）26日宣布，首顆自研NFC（近場通訊）收發器IC已完成晶片測試與驗證，並創下「一次投片即成功」紀錄，初步測試良率高達99%。公司表示，成果顯示其混合訊號設計與製程管理能力成熟，有助縮短產品上市時程，並強化量產成本控制與穩定性。
擷發科指出，該款NFC IC走「工業場域」定位，架構完整相容ISO15693、ISO14443A/B及ISO18092等主流國際標準；相較消費性電子通用規格，產品特別強化抗干擾能力與參數調校彈性，鎖定複雜環境下的高穩定通訊需求。
在應用布局上，擷發科將以此NFC晶片串聯自家AI影像辨識軟體，推進具「雙因子認證（Two-Factor Authentication）」的智慧安控方案，結合「NFC實體憑證」與「AI生物特徵」同步檢核，瞄準門禁卡遭竊、影像偽造等資安痛點，鎖定智慧辦公室、數據中心、高機敏實驗室等專業場域，提供一站式軟硬體整合設計服務。
展望後市，擷發科強調將持續深耕非消費性電子利基市場，應用涵蓋工業4.0物流追蹤、醫療設備數據管理、智慧城市基礎建設等；隨著自有IC驗證成功，將逐步建立可延續的設計服務營收模式，並透過更高資安規格晶片迭代，推升高毛利產品組合。
