擷發科首顆自研NFC晶片一次投片成功 良率高達99%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科董事長楊健盟展示首顆自研NFC晶片。創下「一次投片即成功」紀錄，且良率高達99%，展現公司精準的設計實力。圖／擷發科提供
擷發科董事長楊健盟展示首顆自研NFC晶片。創下「一次投片即成功」紀錄，且良率高達99%，展現公司精準的設計實力。圖／擷發科提供

擷發科技今（26）日宣布，擷發科自主研發的首顆NFC（近場通訊）收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，且初步測試良率高達99%，充分展現擷發科在混合訊號設計與晶片製程管理上的高度成熟。

⭐2025總回顧

面對類比與射頻設計的高複雜度挑戰，擷發科技研發團隊憑藉深厚技術積累，使首顆NFC IC在第一次投片即通過全數功能驗證。

擷發科技董事長楊健盟表示，這項成果不僅是技術指標的突破，更是公司營運體質轉型的具體實證。高達99%的良率，意味著擷發具備極佳的成本控制力與量產穩定性，這將大幅縮短產品上市時程，為客戶提供更具競爭力的解決方案。

此次NFC晶片的成功，為擷發科技建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。著眼於未來智慧場域的資安需求，擷發科正積極整合此硬體晶片與自主開發的人工智慧（AI）影像辨識軟體，推進具備「雙因子認證（Two-Factor Authentication）」的次世代智慧安控解決方案。

針對當前門禁系統常面臨卡片遭竊或影像偽造的資安漏洞，擷發科提出的技術願景是透過「NFC實體憑證」與「AI生物特徵」的同步檢核，構建出更為嚴密的防護網。

這種將底層通訊晶片與上層AI演算法深度結合的軟硬體整合優化能力，正是擷發科區別於傳統IC設計公司的核心競爭優勢，未來將鎖定智慧辦公室、數據中心及高機敏實驗室等專業場域，提供一站式整合設計服務。

展望未來，擷發科將持續深化在非消費性電子領域的佈局，應用範圍涵蓋工業4.0物流追蹤、醫療設備數據管理以及智慧城市基礎建設。隨著首顆自有IC的驗證成功，擷發科將逐步建立具延續性的設計服務營收模式，並透過持續迭代具備更高資安規格的晶片產品，為股東與客戶創造長期穩健的價值。

