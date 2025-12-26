來毅數位攜手JOEAGLE與約旦銀行合作 加速身分認證技術於中東落地

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
來毅數位董事長林政毅。圖／來毅數位提供
專注於零信任資安解決方案的來毅數位日前受邀參加JOEAGLE公司與約旦銀行協會共同於安曼舉辦的「無密碼驗證」主題工作坊，並與多家約旦銀行及金融機構代表交流最新全球身分驗證趨勢。

JOEAGLE作為約旦與中東地區知名的私人安全解決方案供應商，長期與政府部門、金融機構和大型企業合作，提供包括安全、保護與資安部署在內的整合服務。此次工作坊由JOEAGLE主辦並邀請合作企業共同參與，充分展現其在地區資安發展上扮演的重要推動者角色。

透過此次活動，來毅數位團隊向與會的資安與數位轉型專家展示Keypasco多因素驗證與金鑰防護技術。此技術能將加密金鑰安全地分散於使用者裝置與機構伺服器兩端，有效降低網路入侵風險。

同時團隊也分享了全球市場對FIDO（無密碼標準）的快速採用趨勢。FIDO標準旨在實現無需密碼的身分驗證，透過公開金鑰加密技術與生物辨識等方式，提升網路安全並減少對傳統密碼的依賴。透過結合FIDO標準與Keypasco專利技術，金融機構能同時提升安全防護與用戶體驗，打造更順暢的身分驗證流程。

來毅數位近日也與FIDO聯盟共同主辦「FIDO Taipei Seminar 2025」，邀集台灣政府主管機關、國際標準制定者、科技及金融電商龍頭參與，為推動台灣成為全球無密碼技術共同努力。台灣目前已有超過三百間政府與民間服務導入FIDO，並成為全球第二大FIDO會員國。此次在約旦的技術交流，也象徵來毅數位持續將台灣的成功經驗帶向國際市場。

對於此次與約旦的合作，來毅數位董事長林政毅表示，「約旦與中東地區展現高度潛力，正積極尋求新世代身分驗證技術。我們很榮幸能與JOEAGLE及約旦銀行協會攜手，共同推動以多因素認證為核心的安全架構。來毅數位的使命，就是在不犧牲便利性的前提下，提供使用者最可靠的保護。」

