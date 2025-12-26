遠傳超前部署跨年夜 AI精準預判、確保通訊暢通

每年跨年夜全台熱區網路流量屢創高峰，遠傳電信（4904）表示，超前部署，透過AI技術精準預判跨年網路需求，除出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台21大跨年熱區。

遠傳表示，超過600座基站網路容量擴充作業，預計較平時網路容量增加八成，並有上百位遠傳網管與傳輸工程師將在跨年夜全程待命，結合AI技術隨時隨地進行動態調整與障礙排除，確保跨年期間通訊暢通無阻，與親朋好友傳遞新年祝福零時差。

因應全台各地跨年人潮與網路通訊需求倍增，遠傳指出，根據過往經驗，跨年夜當晚網路用量，會隨著時間越晚逐漸升溫，並在跨年倒數時刻達到最高峰。遠傳工程人員提前出動備戰，完成全台跨年熱門地點網路容量擴充作業，並結合AI智慧技術，全面強化基地台管理與流量分配，精準預測人流及數據需求，主動調度網路資源，針對活動期間流量高峰進行網路優化，迅速排除網路異常，確保民眾無論是拍照打卡、直播分享或即時通訊，都能享有穩定、流暢且安全的連線環境。

遠傳指出，網路團隊進駐備戰地點包括台北市府廣場與101商圈、新北淡水漁人碼頭與八里左岸公園、桃園樂天棒球場、新竹大湳雅公園、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、南投日月潭伊達邵碼頭、南投清境農場、雲林縣立田徑場、雲林劍湖山世界、嘉義市東區民權路、台南永華市政中心西側廣場、台南贊美酒店、高雄夢時代廣場、高雄義大世界、屏東體育館前廣場、屏東里港過江河堤公園、宜蘭運動公園、花蓮東大門廣場、台東海濱公園等地點，涵蓋全台21大跨年熱區，用最優質的網路陪伴用戶迎向更精采的2026年。

遠傳表示，持續發揮黃金低頻700MHz、25MHz優勢，顯著提升都會區室內及郊區山林步道涵蓋，同時，於都會區大量擴建採用最先進Massive MIMO技術的2600MHz TDD頻段全新5G基地台，頻寬達40MHz，結合5G載波聚合可發揮高達120MHz的大頻寬優勢，並大幅提升訊號室內穿透力，讓用戶不論身處戶外或室內，都能享受遠傳「沒有距離」的絕佳網路體驗。