聯發科攜手DENSO 共同開發ADAS車用系統單晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科攜手DENSO共同開發ADAS車用系統單晶片。圖／聯合報系資料照片

聯發科今（26）日宣布，與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。

聯發科表示，本次合作聚焦三大主軸，以打造突破性的ADAS效能。

首先是引領市場的車規級安全性、可靠性、合規性。憑藉DENSO在安全與系統工程實力，此客製化SoC依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B/D等級的功能安全性，並符合AEC-Q100車用IC可靠性標準，及車用標準的系統整合要求，為全球車廠及Tier 1供應商提供堅實且可靠的平台。

其次聯發科藉由業界領先的異質運算技術能力，結合AI/NPU加速器，以及先進的ISP，為ADAS平台應用帶來卓越的效能表現。該平台支援攝影機、雷達、光達多感測器融合，並運用先進視覺途徑處理，整體與DENSO的專業領域協同優化。

再者受惠於全方位的產品組合，包括預先驗證的車規級IP、安全工作產品、參考設計，以及符合ISO 26262車用電子功能安全標準與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具集，此共同開發的解決方案能協助客戶提升系統設計品質，並加速產品上市時程。

聯發科公司副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺表示，此次合作結合兩大產業領先者優勢，不僅滿足全球汽車製造商和系統整合商最嚴苛的要求，更在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立全新產業標竿，帶領輔助駕駛的未來發展。

聯發科強調，希望透過此次的合作，與DENSO共同定義智慧移動的未來，並加速推動先進駕駛輔助系統在全球市場快速落地。

聯發科 車用電子 AI 汽車零組件

