OPPO推出全新Reno15系列 搶攻台灣手機市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
OPPO推出全新Reno15系列。OPPO提供
OPPO推出全新Reno15系列。OPPO提供

廣受消費者喜愛的OPPO Reno系列以媲美旗艦機的越級規格、潮流風格機身、人像美拍等特色在全球市場圈粉無數，每每推出都打造爆款新品。瞄準喜愛創作、展現自我的Z世代，OPPO宣布推出全新Reno15 系列，一次帶來四款新機——瞄準專業影像創作的大小螢幕旗艦Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及喜愛日常紀錄、更好入手的Reno15、Reno15 F，並由台灣市場首發登場，展現對台灣用戶的重視。

⭐2025總回顧

新Reno15系列延續OPPO Reno系列的潮流靈魂，機身首創靈感極光美學工藝，隨手一拿盡展風格，並主打影像潮拍，全系列帶來最高2億畫素主鏡頭、3.5倍長焦氛圍人像、首搭100°超廣角前鏡頭，並導入業界唯一出圈拼圖、螢幕補光等功能，讓用戶輕鬆創作出具個人風格的畫面。在輕薄機身下，全系列搭配最高6,500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC™ 超級閃充的高效能。

瞄準專業影像工作者，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro提供同樣優秀的鏡頭規格，於Reno系列上首搭2億畫素主鏡頭，採用Find X9系列旗艦同款大感光元件，帶來媲美旗艦的成像；搭配5,000萬畫素3.5X潛望式長焦鏡頭，輕鬆拍出氛圍感人像，並且在5,000萬畫素超廣角前鏡頭上支援到100°超廣角，不僅能解鎖多種具畫面張力的創意構圖，且自拍更顯臉小、自拍合影可容納更多人，搭配升級的合照演算法，多人合影畫面也清晰自然、不畸變，呈現真實的臉部比例與氛圍。

從極光到晨曦 OPPO Reno15系列以自然光影打造GenZ世代潮流美學

不僅用鏡頭捕捉世界風景，Reno15系列將旅途光影化為日常美學，全系列共推出五種色系。以「靈感極光美學工藝」打造「極光藍」與「極光白」獨特色彩光譜，呈現流動、細緻的光影層次。除極光的色彩語彙外，Reno15全系列亦以更多世界景色延伸設計。Reno15 Pro Max「暮光金」如清晨日出升起時的暖金光芒，而「夜漠棕」則如映照沙漠夜色的深沉與力量；「蒼穹藍」如夜晚剛降臨的天空，深沉與安定。Reno15以自然景致為靈感，將旅途光影轉化為潮流化的色彩表達，打造貼近GenZ世代品味的潮流美學。

在螢幕部分，Reno15 Pro Max與Pro機型分別搭載6.78吋、6.32吋，為喜愛大螢幕或小旗艦的用戶帶來不同選擇，Pro機型在輕旗艦規格下更帶來最輕187克3的輕量機身；Reno15與Reno15 F則分別搭載6.59吋與6.57吋大螢幕。全系列螢幕皆支援120Hz更新率，以及10.7億色的高色域，視覺精彩沉浸、滑動流暢；並通過IP69防塵防水、支援水中相機模式，日常使用安心無虞。

Reno15系列以輕旗艦之姿搭載高效能晶片，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro系列採用MediaTek Dimensity 8450處理器，具備更強大的處理與影像運算能力，從高效能手遊到複雜作業處理都能保持順暢；Reno15與Reno15 F則搭配高通高效能晶片，滿足日常操作、多工處理需求。

相關新聞

為喝牛奶養牛？ 華碩澄清：沒有投入記憶體晶圓廠計畫

記憶體缺貨漲價衝擊終端產品，外媒wccftech報導，華碩（2357）正計劃採取一項極具野心的策略，就是直接進軍DRAM...

聯發科攜手DENSO 共同開發ADAS車用系統單晶片

聯發科今（26）日宣布，與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）...

聯發科攜手DENSO 開發ADAS車用系統單晶片

IC設計大廠聯發科（2454）於26日宣布，攜手全球最大汽車零組件供應商DENSO，將共同開發先進駕駛輔助系統（ADAS...

京元電明年資本支出393.72億元 簽訂聯貸案350億元

半導體測試廠京元電董事會今天決議通過，2026年資本支出新台幣393.72億元，並與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂聯貸合約...

群創獨家顯示技術導入國立歷史博物館 打造藝文展覽新體驗

群創（3481）跨界布局數位藝術生態圈，攜手時藝多媒體與愛實境（iStaging），將旗下InnoGallery、écl...

