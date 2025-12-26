聯發科攜手DENSO 開發ADAS車用系統單晶片

IC設計大廠聯發科（2454）於26日宣布，攜手全球最大汽車零組件供應商DENSO，將共同開發先進駕駛輔助系統（ADAS）車用系統單晶片。

聯發科表示，該公司與DENSO展開深度合作，共同開發專為ADAS與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片。這次合作將結合DENSO在車規級安全領域的專業與深厚的車輛整合經驗，以及聯發科在天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗系統單晶片與AI運算能力技術，為新一代駕駛輔助系統提供具備高度擴展性且可立即量產的平台。

聯發科提到，這次雙方合作聚焦三大主軸，以打造突破性的ADAS效能，包括客製化系統單晶片會依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B／D等級的功能安全性，並符合AEC-Q100車用IC可靠性標準，及車用標準的系統整合要求，為全球車廠及一線供應商提供堅實且可靠的平台。

再者，聯發科藉由業界領先的異質運算技術能力，結合AI／NPU加速器，以及先進的ISP，可為ADAS平台應用帶來卓越的效能表現。該平台支援攝影機、雷達、光達多感測器融合，並運用先進視覺途徑處理，整體與DENSO的專業領域協同優化。

第三是可優化設計品質、縮短上市時程。受惠於全方位的產品組合，包括預先驗證的車規級IP、安全工作產品、參考設計，以及符合ISO 26262車用電子功能安全標準，與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具集，雙方共同開發的解決方案能協助客戶提升系統設計品質，並加速產品上市時程。