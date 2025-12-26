快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

聯發科攜手DENSO 開發ADAS車用系統單晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科攜手DENSO共同開發ADAS車用系統單晶片。圖／聯合報系資料照片
聯發科攜手DENSO共同開發ADAS車用系統單晶片。圖／聯合報系資料照片

IC設計大廠聯發科（2454）於26日宣布，攜手全球最大汽車零組件供應商DENSO，將共同開發先進駕駛輔助系統（ADAS）車用系統單晶片

⭐2025總回顧

聯發科表示，該公司與DENSO展開深度合作，共同開發專為ADAS與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片。這次合作將結合DENSO在車規級安全領域的專業與深厚的車輛整合經驗，以及聯發科在天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗系統單晶片與AI運算能力技術，為新一代駕駛輔助系統提供具備高度擴展性且可立即量產的平台。

聯發科提到，這次雙方合作聚焦三大主軸，以打造突破性的ADAS效能，包括客製化系統單晶片會依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，提供ASIL-B／D等級的功能安全性，並符合AEC-Q100車用IC可靠性標準，及車用標準的系統整合要求，為全球車廠及一線供應商提供堅實且可靠的平台。

再者，聯發科藉由業界領先的異質運算技術能力，結合AI／NPU加速器，以及先進的ISP，可為ADAS平台應用帶來卓越的效能表現。該平台支援攝影機、雷達、光達多感測器融合，並運用先進視覺途徑處理，整體與DENSO的專業領域協同優化。

第三是可優化設計品質、縮短上市時程。受惠於全方位的產品組合，包括預先驗證的車規級IP、安全工作產品、參考設計，以及符合ISO 26262車用電子功能安全標準，與AUTOSAR車輛開放系統架構的開發工具集，雙方共同開發的解決方案能協助客戶提升系統設計品質，並加速產品上市時程。

IC設計 聯發科 晶片 車用電子

延伸閱讀

CES 2026倒數計時 IC設計台廠也要露一手

聯發科、金像電 四檔夯

權值股台積電、聯發科回穩 新台幣測31.6元有阻力

炎洲賣212張聯發科股

相關新聞

為喝牛奶養牛？ 華碩澄清：沒有投入記憶體晶圓廠計畫

記憶體缺貨漲價衝擊終端產品，外媒wccftech報導，華碩（2357）正計劃採取一項極具野心的策略，就是直接進軍DRAM...

聯發科攜手DENSO 開發ADAS車用系統單晶片

IC設計大廠聯發科（2454）於26日宣布，攜手全球最大汽車零組件供應商DENSO，將共同開發先進駕駛輔助系統（ADAS...

京元電明年資本支出393.72億元 簽訂聯貸案350億元

半導體測試廠京元電董事會今天決議通過，2026年資本支出新台幣393.72億元，並與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂聯貸合約...

群創獨家顯示技術導入國立歷史博物館 打造藝文展覽新體驗

群創（3481）跨界布局數位藝術生態圈，攜手時藝多媒體與愛實境（iStaging），將旗下InnoGallery、écl...

聯發科與 DENSO 攻 ADAS 客製 SoC 主打車規安全、AI 感知與快速量產

IC設計大廠聯發科（2454）26日宣布與汽車零組件大廠電裝（DENSO）展開深度合作，雙方將共同開發面向先進駕駛輔助系...

數位閱讀夯！2025年 FunPark 閱讀時長達120萬小時

中華電信（2412）子公司智趣王數位科技旗下親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，26日公布2025年度閱讀報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。