京元電明年資本支出393.72億元 簽訂聯貸案350億元

中央社／ 新竹26日電
半導體測試廠京元電。圖／京元電提供
半導體測試廠京元電董事會今天決議通過，2026年資本支出新台幣393.72億元，並與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂聯貸合約案，總額350億元。

⭐2025總回顧

配合營運需要以備產能擴充需求，京元電董事會今天通過明年資本支出393.72億元。京元電指出，各項資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

京元電表示，資本支出資金將來自於自有資金及融資。因應資本支出與償還既有金融機構借款，京元電董事會通過與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂聯貸合約。

京元電指出，聯貸總額度為350億元，於20%範圍內以等比例增減聯合授信總額度，起訖日期自首動日起算5年。

京元電 資本支出 兆豐國際商業銀行

