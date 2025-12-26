國科會發表包容計畫成果 以科技回應社會需求

國科會今天在台南市發表「以包容為導向之科技計畫」114年度成果，現場設攤展示10項計畫，輔助對象是弱勢族群、長者及障礙者，以科技回應社會需求。

在台南市永康區桂田酒店2樓，一群人正站在「音樂科技之於長輩賦能」攤位前，仔細聆聽適用於長者的互動音樂平台介紹，這是國家科學及技術委員會今天發表「以包容為導向之科技計畫」成果的場景之一。

國科會人文及社會科學研究發展處長黃俊儒表示，隨著科技進展，背後有著規格及標準化的思維，但會遺漏某些不被考慮的人群及角落，包容科技精神就在回應這些問題，「科技發展理應讓不同的人受惠」。

他說，行政院十分重視包容計畫，推動過程也會讓學術研究有很多落地的機會，如今透過幾年推動及成果發表場合，彼此交流，互通有無，促成更好的合作。

國科會人員告訴中央社記者，包容科技計畫是民國112年至115年的4年期計畫，今天展示10個計畫執行成果，主要是應用科技輔助弱勢族群。

國科會表示，包容科技計畫並非追求單一技術突破，而是透過學界、社福與公民團體跨域合作，讓科技回應真實社會需求。透過高齡照顧、溝通平權、移動服務與公民培力等成果，展現科技包容性，實踐社會正義。

國科會資料顯示，今年展示包容科技10項計畫成果，分別是移動平權、族語AI平台、公民培力、再聲計畫、ADHD服務、長輩送餐、互助喘息、身障災害整備、抗衰智聯網、長輩賦能音樂科技等。

暨南大學「銀巷食光2.0」推動長輩送餐服務，建置整合式資訊系統，協助社福機構掌握個案狀況、配送流程與成本結構。目前已導入中南部多個縣市，涵蓋11個中大型送餐機構與53個社區組織，服務6000名弱勢老人。

台北護理大學執行「互助喘息」計畫，透過科技平台媒合人力與時段，結合時間交換機制，讓照顧者投入值班後，可換取後續喘息服務。

成功大學「抗衰智聯網」計畫關注偏鄉高齡者衰弱問題，結合感測設備、雲端系統與遠距復健設計，讓長者在社區進行行動力快篩與復健訓練，降低因資源不足而延誤介入風險。

慈濟大學「身障災害整備」計畫聚焦於防災制度，整合地理資訊系統、空拍與人口資料，分析坡地災害潛勢，將身障者障礙類型與居住位置納入評估，並開發社區互助求救系統，協助居民在災害發生時即時回報位置與需求，強化鄰里互助能力。

台北大學「再聲計畫」服務構音障礙者（漸凍症、喉癌、腦麻等），發展個人化AI語音輔具。使用者可保存自身或親友聲音，建立專屬語音資料庫，即使未來無法清楚發聲，仍能以具情感溫度的聲音表達需求。

「移動平權計畫」透過科技平台需求調查，協助地方設計彈性運輸方案；3年來已協助11個偏鄉地區優化交通服務，累計搭乘人次逾18萬人。

「公民智慧培力計畫」從制度與能力層次出發，協助公民團體進行數位轉型；透過資料整理、數據分析與數位工具培訓，讓組織以循證方式檢視服務成效，提升和政府部門溝通與政策倡議的基礎。