不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

群創獨家顯示技術導入國立歷史博物館 打造藝文展覽新體驗

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
以群創獨家技術，認識克林姆的金色風格與創作語言。公司提供
群創（3481）跨界布局數位藝術生態圈，攜手時藝多媒體與愛實境（iStaging），將旗下InnoGallery、éclat與N3D顯示技術導入國立歷史博物館「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」，以擬真材質、高解析立體光影與低反射紙張般的視效，細膩呈現畫作筆觸與色彩層次，打造科技藝術觀展體驗。

群創「InnoGallery」運用抗眩光與抗反射技術，展現如紙張般低反射、高散射的擬真畫作視效，細膩還原筆觸與色彩層次，並具備智慧亮度及色溫調節設計，能精細貼合不同光源環境。

展場現場呈現克林姆《吻》、《茱蒂絲I》等經典作品影像，展現專業展覽品質與居家級觀賞感受，為博物館與數位藝術展示應用開創更多可能。

此次群創更祭出全球獨家「éclat」與「N3D」技術，其中「éclat」可呈現真實材質感，完美展現克林姆作品中金箔閃亮的細節與材質光澤；裸眼「N3D」技術則結合高解析3D面板與獨家演算法，提升觀賞舒適度。

觀眾無須配戴3D眼鏡，即可彷彿走入克林姆筆下《向日葵的農家花園》、《通往卡默城堡的林蔭大道》等場景，感受光影流動與層疊花卉的律動。

展區透過數位技術模擬克林姆創作時凝視自然風景的細膩視角，虛實光影交錯，使藝術作品透過影像科技栩栩如生。國立歷史博物館「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」於2025年12月5日至2026年3月22日展出，引導觀眾體驗跨越時空、走入大師捕捉自然景色與靈感交會的瞬間。

流光藝境沉浸式特展駁二登場 感官互動療癒心靈

詹子萱遭爆「比照老闆規格」甩大牌　張鈞甯抱一下力挺：我相信她

史博館70週年館慶展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》60件藝術作與沉浸光影絢爛登場

史博館70週年特展《綻放》登場！維也納美景宮克林姆真跡〈雨後〉首來台

相關新聞

為喝牛奶養牛？ 華碩澄清：沒有投入記憶體晶圓廠計畫

記憶體缺貨漲價衝擊終端產品，外媒wccftech報導，華碩（2357）正計劃採取一項極具野心的策略，就是直接進軍DRAM...

群創（3481）跨界布局數位藝術生態圈，攜手時藝多媒體與愛實境（iStaging），將旗下InnoGallery、écl...

聯發科與 DENSO 攻 ADAS 客製 SoC 主打車規安全、AI 感知與快速量產

IC設計大廠聯發科（2454）26日宣布與汽車零組件大廠電裝（DENSO）展開深度合作，雙方將共同開發面向先進駕駛輔助系...

數位閱讀夯！2025年 FunPark 閱讀時長達120萬小時

中華電信（2412）子公司智趣王數位科技旗下親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，26日公布2025年度閱讀報告...

追上聯想！全球EMS台廠霸前3名 謝金河：供應鏈1趨勢助台壯大

《電子時報》日前公布2025年全球電子製造服務（EMS）大廠營收排行榜，台灣資通訊代工廠表現亮眼，鴻海、緯創、廣達勇奪前三名，顯示台廠在全球電子代工產業的競爭力持續提升。財信傳媒董事長謝金河指出，聯想不在這個榜單內，令人意外。

作帳行情最後衝刺　投顧：台股震盪盤堅

美股25日因耶誕節休市，24日道瓊工業和標普500指數再創新高。投顧指出，輝達與Groq結盟、集團及法人作帳行情進入最終...

