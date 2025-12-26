群創獨家顯示技術導入國立歷史博物館 打造藝文展覽新體驗

群創（3481）跨界布局數位藝術生態圈，攜手時藝多媒體與愛實境（iStaging），將旗下InnoGallery、éclat與N3D顯示技術導入國立歷史博物館「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」，以擬真材質、高解析立體光影與低反射紙張般的視效，細膩呈現畫作筆觸與色彩層次，打造科技藝術觀展體驗。

群創「InnoGallery」運用抗眩光與抗反射技術，展現如紙張般低反射、高散射的擬真畫作視效，細膩還原筆觸與色彩層次，並具備智慧亮度及色溫調節設計，能精細貼合不同光源環境。

展場現場呈現克林姆《吻》、《茱蒂絲I》等經典作品影像，展現專業展覽品質與居家級觀賞感受，為博物館與數位藝術展示應用開創更多可能。

此次群創更祭出全球獨家「éclat」與「N3D」技術，其中「éclat」可呈現真實材質感，完美展現克林姆作品中金箔閃亮的細節與材質光澤；裸眼「N3D」技術則結合高解析3D面板與獨家演算法，提升觀賞舒適度。

觀眾無須配戴3D眼鏡，即可彷彿走入克林姆筆下《向日葵的農家花園》、《通往卡默城堡的林蔭大道》等場景，感受光影流動與層疊花卉的律動。

展區透過數位技術模擬克林姆創作時凝視自然風景的細膩視角，虛實光影交錯，使藝術作品透過影像科技栩栩如生。國立歷史博物館「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」於2025年12月5日至2026年3月22日展出，引導觀眾體驗跨越時空、走入大師捕捉自然景色與靈感交會的瞬間。