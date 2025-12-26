快訊

聯發科與 DENSO 攻 ADAS 客製 SoC 主打車規安全、AI 感知與快速量產

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）26日宣布與汽車零組件大廠電裝（DENSO）展開深度合作，雙方將共同開發面向先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙的客製化車用系統單晶片（SoC）。聯發科表示，新方案將結合DENSO在車規安全與車輛整合的工程能力，以及聯發科天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗與AI運算技術，目標打造具高度擴展性、可立即量產的ADAS平台。

此次合作聚焦三大方向：首先是車規安全與合規，客製化SoC將依循ISO 26262功能安全標準設計，提供ASIL-B/D等級功能安全性，並符合AEC-Q100車用IC可靠性要求；其次是AI運算與感知架構，透過異質運算架構整合AI/NPU加速器與先進ISP，支援攝影機、雷達、光達等多感測器融合；第三是縮短上市時程，透過預先驗證的車規級IP、參考設計與符合ISO 26262及AUTOSAR的開發工具，協助客戶提升設計品質、加速導入。

聯發科技副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺表示，雙方結合各自優勢，將在安全性、功耗效率與AI感知技術上樹立新標竿，並加速推動ADAS在全球市場落地。

在技術面上，新平台亦規劃導入安全島與lockstep運算機制，支援多鏡頭MIPI CSI-2與OTA更新，並涵蓋TSN、CAN FD、LIN等車載通訊介面，以滿足車廠與Tier 1對系統整合與可靠度的需求。

