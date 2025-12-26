數位閱讀夯！2025年 FunPark 閱讀時長達120萬小時

中華電信（2412）子公司智趣王數位科技旗下親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，26日公布2025年度閱讀報告指出，已突破7,198萬分鐘（約120萬小時），年增2.9%。

智趣王數位科技董事長林文智表示，隨著行動與固網寬頻普及，及家庭多螢使用成為常態，電信產業競爭焦點也逐漸從連線品質轉向服務價值，FunPark正是中華電信與智趣王數位科技合作，運用網路、雲端與帳務整合能力，延伸至內容服務與教育科技的重要實踐案例。

為鼓勵更多孩子進入數位閱讀世界，中華電信表示，於網路門市推出「FunPark童書夢工廠」限時優惠方案，每月只要88元（原價149元，需綁約一年），即可暢讀超過6,000本電子書、有聲書及影片，以最親民的價格推廣數位閱讀，讓優質內容走進更多家庭。

FunPark分析，顯示數位閱讀已逐漸從「偶爾接觸」走向「生活日常」，成為孩子成長歷程中的重要陪伴，愈來愈多家庭主動在每日作息中保留固定閱讀時段，為孩子建立長期穩定的閱讀習慣。

FunPark年度閱讀報告也顯示，使用者有68.5%來自家庭訂閱用戶，其餘31.5%則來自圖書館與校園，透過與公部門及教育體系合作，數位閱讀得以更低門檻進入家庭與教室，成為親子共讀與教學延伸的重要工具。

智趣王數位科技總經理單淑娟指出，今年的閱讀數據不僅反映用戶成長，也顯示FunPark已逐漸成為家庭與校園的固定使用服務。

FunPark報告進一步指出，FunPark的成長與家庭多裝置連網行為高度相關，平台支援手機、平板等多螢使用，讓使用者可在不同設備間自由切換，延長內容使用時間，同時整合電子書、有聲書、動畫與音樂於同一平台，大幅提升使用深度與便利性。