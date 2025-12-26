為喝牛奶養牛？ 華碩澄清：沒有投入記憶體晶圓廠計畫

記憶體缺貨漲價衝擊終端產品，外媒wccftech報導，華碩（2357）正計劃採取一項極具野心的策略，就是直接進軍DRAM製造領域。根據市場傳聞，華碩預計最快將於2026年正式投產，對此，華碩26日澄清，華碩沒有要投入晶圓廠的計畫。

根據wccftech報導，據傳華碩將於2026年進軍DRAM製造領域，這將確保其PC產品線擁有穩定的記憶體供應。

該報導指出，目前的記憶體危機已經影響到個PC產業的方方面面，而品牌商對此束手無策。大多數製造商已經提高了產品價格，而記憶體短缺將導致未來幾年產品交付延遲。

wccftech指出，根據波斯科技媒體Sakhtafzarmag爆料，華碩計畫大規模進軍DRAM市場，最快可能在2026年實現。這家媒體先前曾準確爆料超微（AMD）和英特爾的CPU相關資訊。不過，我們建議讀者對此消息持保留態度。

回到先前的傳聞，據稱如果記憶體價格和供應無法恢復正常，華碩計劃在2026年第2季末之前建立專門的DRAM生產線。目前的報告預測，記憶體短缺將持續到2027年底，甚至可能延續到2028年。華碩作為全球最大的PC廠商之一，確實有能力進入DRAM市場，但即便如此，為他們專門建立一座DRAM生產工廠對他們來說也是一項巨大的挑戰。

針對此消息，華碩26日回應，華碩沒有要投入晶圓廠的計畫。

面對記憶體缺貨漲價，華碩共同執行長胡書賓日前表示，每一家節奏都不太一樣，還是要看通路客人跟消費者狀況，且每家廠商進貨成本也不太一樣，所以每家品牌發動（漲價）時機也不同，「但品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的。」

胡書賓表示，華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的（漲價）時機，非常機動的調整產品組合跟售價。

針對PC業界開始更改設計，藉此應對記憶體缺貨漲價。胡書賓解釋，華碩從入門、中階到高階產品線有不同組合，而每個項目裡可以有不同CPU、記憶體還有其他一些規格，都可以有比較機動排列組合。