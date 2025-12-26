三星傳延後關閉 DDR4 產線 牽動記憶體族群走勢

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

話題性高的記憶體族群，早盤在指標股南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）開高下，重獲資金青睞。但受到三星將延後關閉DDR4產線訊息影響，華邦電、威剛出現拉回，市場正關注這場記憶體資源排擠效應的後市走向。

記憶體族群原受大廠將產能轉向毛利率更高的高頻寬記憶體（HBM），帶動DRAM、NAND等記憶體價格持續上揚，甚至預估漲勢將延續至明年。

法人分析，三星原已打算關閉DDR4生產線，將產能轉向毛利更高的HBM與DDR5模組，但隨著AI伺服器需求，導致主流記憶體市場出供需失衡，DDR4的利潤提高，三星也意識到繼續經營現有的DDR4生產線，將具可觀的利潤空間，因此傳出將延後拆除設備的時程。市場憂心三星此舉對後續DDR4的價格影響，同時終端電子產品包括PC、手機等恐將因記憶體成本提高而漲價，但消費者是否買單仍難以預測。

